Gobierno y transportistas acuerdan tregua; amplían plazo para etiquetado del cemento y se levantan tomas

Tegucigalpa – El Gobierno y el sector transporte de carga pesada alcanzaron la tarde de este martes un acuerdo que evita nuevas paralizaciones a nivel nacional, al ampliar por cuatro meses la entrada en vigencia de las disposiciones de etiquetado del cemento hidráulico.

– Se convocó a una mesa de trabajo el próximo 2 de junio, donde participarán autoridades, transportistas y representantes de la industria cementera.

La medida quedó establecida en un acta de compromiso firmada entre la Secretaría de Desarrollo Económico, la Secretaría de Trabajo y dirigentes del rubro, tras varios días de tensión por la implementación del Reglamento Técnico Hondureño.

Como parte del entendimiento, las autoridades accedieron a extender el plazo para cumplir con el etiquetado del cemento hasta el 6 de octubre de 2026, con el objetivo de permitir: el agotamiento del inventario existente; la adecuación de procesos productivos e importaciones; la continuidad del abastecimiento en el mercado.

El reglamento había sido publicado el pasado 6 de mayo de 2026 en el diario oficial La Gaceta, estableciendo nuevas exigencias técnicas para la comercialización del producto de la construcción.

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Se descartan tomas de carreteras

A cambio, los transportistas se comprometieron a no realizar bloqueos ni tomas de vías, garantizando la libre circulación en todo el país. Además, se acordó que no habrá represalias contra quienes participaron en protestas recientes vinculadas a este conflicto en la zona sur de Honduras.

Autoridades de la Secretaría de Trabajo destacaron que el acuerdo refleja una mayor madurez en la resolución de conflictos. “Se garantiza la libre locomoción y se demuestra que el país avanza mediante el diálogo y la concertación”, señaló el ministro Fernando Puerto.

Indicaron además que el Ejecutivo continuará actuando como mediador para asegurar el cumplimiento de los compromisos.

Mesa técnica

El acuerdo no cierra completamente el conflicto. Los transportistas confirmaron que otras demandas siguen pendientes, especialmente la revisión de la tarifa por kilómetro recorrido. Para ello, se convocó a una mesa de trabajo el próximo martes 2 de junio, donde participarán autoridades, transportistas y representantes de la industria cementera.

“Hemos llegado a un acuerdo importante gracias al diálogo, pero continuaremos en la mesa para resolver otros temas del sector”, expresaron dirigentes del transporte en la firma del acuerdo.

El acta de compromiso entra en vigor de forma inmediata y se mantendrá vigente durante el período de adecuación acordado.

Con este acuerdo, el Gobierno busca evitar afectaciones a la economía y garantizar el suministro de cemento, un insumo clave para la construcción en el país.

En los últimos días el bloqueo de carreteras en la zona sur ha generado malestar ciudadano y un terrible tráfico que dejó pérdidas millonarias a la economía nacional. JS