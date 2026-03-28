Gobierno y sector productivo acuerdan impulsar inversión y empleo en el sur de Honduras

Tegucigalpa – El presidente Nasry Asfura, sostuvo este viernes en Choluteca, un conversatorio con la junta directiva de la Cámara de Comercio e Industrias del Sur (CCISUR) y empresarios y productores de la zona sur del país, con el objetivo de escuchar propuestas y coordinar acciones para impulsar el clima de negocios en esa región.

Durante el encuentro, representantes de sectores como el acuícola, ganadería, melón, comercio, servicios, turismo, azúcar, agricultura, construcción, transporte y financiero, expusieron una agenda enfocada en seguridad jurídica, acceso a financiamiento, simplificación de trámites, infraestructura vial y portuaria, eficiencia energética, mitigación y fortalecimiento de alianzas comerciales en el extranjero.

Como parte de la actividad, se conformaron mesas de trabajo, en las que el mandatario atendió de manera directa cada planteamiento, dando seguimiento uno a uno a las solicitudes de los productores. Para ello, se comunicó en tiempo real con secretarios de Estado, directores y gerentes de distintas instituciones del Gobierno, articulando respuestas inmediatas, según la necesidad de cada empresario.

El presidente reiteró su compromiso de trabajar de manera conjunta con el sector privado, asegurando su disposición de mejorar las condiciones para la inversión y el desarrollo productivo en la zona sur.

“Mírenme como un aliado para salir adelante”, expresó Asfura, al tiempo que destacó que el crecimiento económico del país requiere una estrecha articulación entre el Gobierno y la empresa privada.

Asimismo, subrayó que la generación de empleo no puede recaer únicamente en el Estado. “El Gobierno no puede dar trabajo a todo mundo; sin la empresa privada no es posible salir adelante”, recalcó.

El gobernante enfatizó que su administración continuará promoviendo un entorno de confianza, certeza jurídica y condiciones competitivas que permitan atraer inversión, generar empleo digno y dinamizar la economía regional.

Con este tipo de espacios de diálogo y respuesta directa, el Gobierno reafirma su apuesta por una alianza público-privada sólida, como base para impulsar el desarrollo sostenible del país. JS