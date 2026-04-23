Gobierno y médicos alcanzan acuerdos tras semanas de protestas y asambleas informativas

Tegucigalpa – Luego de más de dos semanas de tensión y jornadas de asambleas informativas, el Colegio Médico de Honduras (CMH) y la Secretaría de Salud lograron la noche de este miércoles una serie de acuerdos orientados a resolver las principales demandas del gremio sanitario, entre ellas el cese de despidos, el pago de salarios atrasados y la revisión de condiciones laborales.

– El Colegio Médico confirmó que se dará seguimiento al cumplimiento de estos acuerdos mediante mesas de trabajo conjuntas, lo que permitiría suspender temporalmente las asambleas informativas.

El subsecretario de Salud, Eduardo Midence confirmó que como parte de los compromisos se instalará una mesa técnica que revisará de manera individual cada caso de médicos afectados por procesos de contratación y despido.

Según explicó, esta instancia permitirá analizar con mayor precisión las irregularidades administrativas detectadas y garantizar la estabilidad laboral de los profesionales de la salud.

Midence destacó que las reuniones sostenidas con el Colegio Médico y otros sectores gremiales buscan asegurar la continuidad de los servicios de salud a nivel nacional, al tiempo que se mejoran las condiciones laborales del personal sanitario.

Destacó que el diálogo se ha mantenido abierto, transparente y orientado a encontrar soluciones conjuntas.

En relación con los despidos, el funcionario reconoció que muchos de estos se originaron en procedimientos administrativos irregulares heredados, los cuales carecían de sustento financiero o de una estructura adecuada.

Avance significativo

Por su parte, el presidente del CMH, Samuel Santos expresó que los consensos alcanzados representan un avance significativo para la gobernanza del sistema sanitario y la defensa de los derechos del gremio.

“Hemos llegado a acuerdos en favor del país y de nuestros colegas”, resaltó.

Santos detalló que tras la revisión de 132 casos de médicos afectados, se logró el reintegro de 102 profesionales, quienes continuarán laborando en la Secretaría de Salud.

En los casos donde no se cumplían ciertos requisitos -prosiguió- se les ofrecerá la posibilidad de continuar bajo modalidad de contrato. También se avanzó en acuerdos con el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) para reconocer beneficios como los 21 días de vacaciones profilácticas y el pago de deudas pendientes.

En cuanto al tema salarial, ambas partes coincidieron en la necesidad de respetar la base salarial vigente, establecida en 36,000 lempiras para médicos generales y 44,000 lempiras para especialistas. Las autoridades aclararon que no se trata de un aumento, sino del cumplimiento de lo ya estipulado en la normativa.

Otro de los puntos relevantes es la decisión de que, a partir de junio, la Secretaría de Salud absorberá a los médicos que actualmente laboran bajo esquemas descentralizados, lo que permitirá brindar mayor estabilidad laboral a nivel nacional.

Igualmente, se anunció que se impulsará la apertura de concursos médicos una vez se confirme la disponibilidad presupuestaria, con el objetivo de generar nuevas plazas y fortalecer la atención en hospitales y centros de salud. JS