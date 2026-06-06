Gobierno y gremio magisterial alcanzan nuevos acuerdos

Tegucigalpa – El presidente de Honduras, Nasry Asfura, anunció hoy que tras horas de diálogo se logró alcanzar nuevos acuerdos con el gremio magisterial de Honduras.

“No necesitan asambleas informativas ni declaratorias de brazos caídos, aquí estamos para dialogar”, acotó el mandatario.

Brazos caídos o asambleas informativas no le hace bien a ningún alumno o las personas enfermas, destacó el mandatario.

Debemos creer en Honduras y en nuestra gente, no podemos perder eso, cada hondureño es importante para sacar a Honduras adelante, manifestó.

En ese sentido, Asfura también exhortó al gremio médico a sentarse a dialogar y lograr acuerdos que permitan el retorno a la atención médica pública del país.

De su parte, María Dolores Escobar, presidenta del Colegio de Pedagogos de Honduras (Colpedagogosh), confirmó que entre los principales acuerdos alcanzados destaca el pago del ajuste salarial con retroactividad desde el mes de mayo a pagarse en el mes de septiembre.

Entre tanto, el décimo cuarto mes de salario se pagará a inicio del mes de julio, agregó.

Los demás acuerdos que ya se habían alcanzado quedan igual; un ajuste salarial de mil 500 lempiras al sueldo base del magisterio, un aumento de 300 lempiras a la calificación académica, 100 lempiras por cada quinquenio, 100 lempiras cargo directivo, 100 lempiras para docentes que trabajan en la línea fronteriza y un zonaje de mil 500 lempiras.

Con los anteriores acuerdos se suspende la declaratoria de brazos caídos por parte de los docentes gremiales.

A partir de la fecha queda instalada una mesa técnica para el análisis de una amplia gama de demandas del gremio magisterial.

Con base en lo anterior, se debe proceder al retorno de las clases de inmediato, por lo que se prevé que a partir del próximo lunes se normalicen las clases en el sistema público del país. (RO)