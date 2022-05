Gobierno y generadores comienzan diálogo sobre precios de la energía

Tegucigalpa – El gobierno y los generadores privados iniciaron el diálogo para revisar los contratos de energía eléctrica que produce el sector privado, tras darse a conocer que se encuentra en el Congreso Nacional un proyecto de Ley de Energía que destaca que el gobierno podrá adquirir las plantas si sus dueños no aceptan una baja en las tarifas en que venden la energía eléctrica.

– Desde el gobierno reiteran que no habrá expropiaciones de empresas eléctricas, aunque en el sector privado les preocupa lo señalada en el proyecto de la nueva Ley de Energía.

El gobierno sostiene que la única forma de rescatar al sector eléctrico es por vía de la revisión de los contratos de generación eléctrica por empresas privadas y con ello darle un alivio a la estatal Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

En ese sentido el gobierno inició la tarde de este lunes una ronda de conversaciones con los generadores privados para conocer la posición de los empresarios, aunque la nueva Ley de Energía que los dotará de grandes herramientas todavía no ha sido discutida en el legislativo.

La primera reunión fue con el sector generador renovable solar, los que generan más de 300 megas en la zona sur de Honduras.

El gobierno, por medio de su cuenta Twitter anunció el encuentro y señaló que el mismo es la “primera mesa de renegociación de los contratos de energía”.

Las reuniones comenzaron este lunes y durarán un mes.

Hacen observaciones a ley

Tras concluir el encuentro, los delegados del sector renovable señalaron que la reunión fue positiva porque lograron dialogar y conocer los puntos de vista del gobierno.

Samir Siryi, director de la Asociación Hondureña de Energía Renovable (AHER), dijo al finalizar el encuentro en Casa Presidencial que hicieron observaciones a la normativa propuesta por el gobierno, con la finalidad de mejorarla y con ello atraer nuevas inversiones.

Señaló que recibieron con agrado lo expuesto por la ministra de Finanzas, Rixi Moncada, en cuanto a que no habrá expropiaciones de plantas, el temor que ha circulado en las últimas horas en la empresa privada.

Indicó que el sector generador privado está escuchando la propuesta de revisión de los contratos energéticos, aunque aclaró que será caso por caso, ya que cada empresa tiene su propia particularidad.

Siryi dijo que existe anuencia en dialogar y en revisar los contratos, señalando que la conversación fue franca.

El director de la AHER dijo que es importante el mensaje de no expropiaciones, ya que ello generará respeto a la seguridad jurídica para lograr atraer nuevas inversiones.

De su lado la presidente de la Asociación de Productores de Energía Eléctrica, Karla Martínez, señaló al final del encuentro que el encuentro fue positivo, ya que se produjo el primer encuentro y las dos partes lograron escucharse.

Se tienen programados más encuentros entre los funcionarios gubernamentales y los representantes de generadoras eléctricas de diversas fuentes como las eólicas, hidráulicas y térmicas.

Embajadora Dogu

De su lado la embajadora estadounidense en Honduras, Laura Dogu, dijo en su cuenta de Twitter que mantuvo un encuentro con la ministra de Finanzas, Rixi Moncada, para hablar sobre el tema de energía.

Excelente conversación con Ministra @riximga de @SEFINHN sobre reformas del sector energético, los pasos para lograr la sostenibilidad fiscal y cómo promover la colaboración para contribuir al desarrollo económico del país. pic.twitter.com/RelcpZhArS — Embajadora Laura F. Dogu (@USAmbHonduras) May 2, 2022

Indicó que la conversación con Moncada fue “sobre reformas del sector energético, los pasos para lograr la sostenibilidad fiscal y cómo promover la colaboración para contribuir al desarrollo económico del país”.

El ministro de Desarrollo Económico, Pedro Barquero.

Gobierno apuesta a rebajar precios

La administración gubernamental considera que la única opción es la revisión a la baja de los contratos, ya que los considera con precios arriba del promedio centroamericano.

El ministro de Desarrollo Económico, Pedro Barquero, fue específico que la meta es revisar 20 contratos de generación, que consideran que son los que afectan las finanzas de la ENEE.

La estatal tiene pérdidas anuales de más de 7 mil millones de lempiras y tiene una deuda acumulada de más de 75 mil millones de lempiras, además de pagar solo en intereses más de 5 mil millones de lempiras, según el proyecto de Ley de Energía turnado al Congreso Nacional.

Desde el gobierno señalan que la rebaja del precio en que se vende el kilovatio es la salida para solventar el problema eléctrico nacional.

Guy de Pierrefeu, secretario del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep).

Preocupación

Pero otros sectores de la empresa privada manifestaron su preocupación por la propuesta gubernamental, ya que la consideran la vía para nacionalizaciones de empresas.

Guy de Pierrefeu, secretario del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), manifestó este lunes que la nacionalizar empresas generadoras de energía eléctrica, terminaría de hundir a Honduras.

“Yo creo que ahí hay un problema grave y el sector privado lo viene diciendo desde hace varios años, que no ha existido voluntad política de resolver el problema en la estatal eléctrica”, dijo en declaraciones a Radio América.

El Fosdeh pidió calma para abordar el tema.

Fosdeh pide armonía

El tema de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), sin duda es una presión para las finanzas del Estado y de las familias y es «está claro que la deuda acumulada es inmanejable” dijo este lunes del coordinador del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), Mauricio Diaz Burdeth.

El responsable del Fosdeh señaló que hay un ambiente de cierta incertidumbre, no circula suficiente información no solamente para aquellos que se dedican a la generación eléctrica, sino también para la misma población porque no hay claridad en lo que va a ocurrir con este sector y qué va a ocurrir con la empresa (ENEE).

Por otra parte, el coordinador de Fosdeh, recordó que debe haber armonía en los sectores “no podemos hacer un llamado violento en términos verbales y términos legales, sino que tiene que ser en términos conciliatorios es decir que busquemos salidas a resolver un problema porque al final si las cosas no funcionan”.

Además, en ese tema también el empresariado que genera, que transmite o el que financia puede verse afectado. PD