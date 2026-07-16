Gobierno y Fundesur reportan avances de alianza que ha beneficiado a más de 122 mil hondureños con medicamentos

Tegucigalpa – El presidente Nasry Asfura, sostuvo este miércoles una reunión de seguimiento con representantes de Fundesur Honduras, quienes presentaron los avances del memorando de entendimiento suscrito el pasado 29 de enero, orientado a apoyar el abastecimiento de medicamentos en centros de salud del país.

– La organización informó al presidente Asfura que, como parte del memorando de entendimiento firmado en enero, ya se han distribuido medicamentos valorados en seis millones de dólares en seis departamentos del país.

– El 44% de la donación total ha sido distribuida en Ocotepeque.

En la reunión también participó la designada presidencial, Diana Baleska Herrera, como parte del seguimiento que el Gobierno mantiene a las alianzas de cooperación destinadas a ampliar el acceso a servicios de salud para la población.

Durante la reunión, el director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de la Zona Sur (Fundesur), Joaquín Romero, informó que, a la fecha, se han entregado medicamentos valorados en seis millones de dólares, distribuidos en seis departamentos del país, beneficiando a más de 122 mil hondureños.

Romero explicó que el memorando tiene como propósito respaldar al Estado con el suministro de medicamentos para distintos centros de salud, contribuyendo a mejorar la atención médica y acercar tratamientos a quienes más los necesitan.

Los medicamentos han sido enviados a departamentos como Ocotepeque, Copán, Choluteca, Valle, Francisco Morazán y Comayagua, entre otros, permitiendo ampliar la cobertura de esta iniciativa en diferentes regiones del territorio nacional.

El directivo de Fundesur destacó que la organización mantiene una estrecha coordinación con el Gobierno de la República para continuar llevando apoyo a las comunidades con mayores necesidades y seguir impulsando acciones que contribuyan al bienestar de miles de familias hondureñas. JS