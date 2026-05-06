Gobierno y FAO fortalecen agenda para impulsar seguridad alimentaria de cara a prolongada sequía

Tegucigalpa – El Gobierno de Honduras y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), buscan fortalecer su cooperación para impulsar la seguridad alimentaria y el desarrollo agrícola, con énfasis en enfrentar la sequía y mejorar la producción nacional.

En ese orden, durante una reunión de alto nivel, el secretario de Estado en el Despacho de la Presidencia, Juan Carlos García Medina, y el subdirector general y director regional de la FAO, René Orellana Halkyer, acordaron una agenda conjunta que incluye asistencia técnica y acciones estratégicas en áreas clave.

Entre las principales líneas de trabajo destaca el fortalecimiento de la alimentación escolar, la implementación de sistemas de alerta temprana, el desarrollo de acciones anticipatorias frente a fenómenos climáticos, la Zonificación Agrícola del Riesgo Climático (ZARC) y la actualización de la Ley de Agricultura Familiar.

La seguridad alimentaria es una prioridad para el gobierno del presidente Nasry Asfura, quien impulsa la iniciativa “Volver al Campo” como parte de su estrategia para dinamizar el sector agrícola, aumentar la producción nacional y brindar mayor respaldo a los productores hondureños.

Honduras afronta una de las sequías más prolongadas con posibles lluvias en algunos lugares del país hasta después del 20 de agosto, según el pronóstico del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos).

La prolongada sequía amenaza la producción nacional de granos básicos, por lo está en riesgo la seguridad alimentaria, según expertos. (RO)