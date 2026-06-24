Gobierno y empresa privada unen esfuerzos para abastecimiento y mejorar precios en Banasupro

Tegucigalpa – El Gobierno, a través de la Suplidora Nacional de Productos Básicos (Banasupro), anunció este martes una alianza estratégica con empresas del sector privado nacional para garantizar el abastecimiento de productos esenciales en todo el país, mantener la estabilidad de precios y generar mayores beneficios para las familias hondureñas.

-Banasupro y 10 empresas del sector privado garantizan el abastecimiento, estabilidad de precios y descuentos de hasta un 10% en productos de la canasta básica.

Durante una comparecencia de prensa en Casa de Gobierno, en la que participó el gerente general de Banasupro, Aarón Reaños, representantes de la empresa privada y el secretario de Comunicaciones y Estrategia, José Augusto Argueta, se informó que el acuerdo permitirá asegurar el suministro de productos básicos durante los próximos meses sin incremento de precios.

Además, las empresas aliadas otorgarán descuentos adicionales de hasta un 10 por ciento en determinados productos, fortaleciendo así el poder adquisitivo de la población.

«Hoy es un día de mucha importancia para la familia de Banasupro y para el pueblo hondureño. Nos enorgullece presentar una nueva alianza estratégica entre grandes empresas del sector privado de Honduras y Banasupro. Este es un primer paso contundente, respaldando al Gobierno del presidente Nasry Asfura y a la nueva gestión de Banasupro», destacó Reaños, al tiempo que explicó que “con esta alianza se garantiza el abastecimiento sin incremento de precios por los siguientes meses”

“Con esta iniciativa reafirmamos el compromiso de brindar ahorro al bolsillo del pueblo hondureño y con mejor calidad”, apuntó Reaños.

Procesos ordenados y transparentes

Asimismo, Reaños anunció que el proceso de abastecimiento iniciará a nivel nacional a partir de este miércoles 24 de junio bajo mecanismos de planificación, transparencia y control que permitirán evitar prácticas como el acaparamiento y garantizar una distribución justa y adecuada.

El funcionario explicó que algunos centros de venta no serán incorporados de manera inmediata debido a procesos de auditoría actualmente en desarrollo. Sin embargo, asegura que una vez concluidas estas revisiones serán fortalecidas e integradas al nuevo esquema de abastecimiento.

“Este solo es el primer paso hacia la transformación total de Banasupro”, afirmó.

La alianza cuenta con la participación de destacadas empresas hondureñas como Molino de Café Maya, Central de Ingenios (CISA), Compañía Distribuidora (Codis), Derivados de Honduras (Demahsa), Corporación Dinant, Droguería Médica Internacional (Dromeinter), Hondupalma, Lacthosa, Modelica y Surtidora Internacional, que se suman al esfuerzo impulsado por el Gobierno para fortalecer la seguridad alimentaria, garantizar productos de calidad y generar mayores oportunidades de ahorro para miles de hogares en todo el país. (RO)