Gobierno y Colegio Médico alcanzan acuerdos para fortalecer el sistema de salud

Tegucigalpa – Autoridades del Gobierno y representantes del Colegio Médico de Honduras (CMH), lograron importantes acuerdos tras una mesa de diálogo orientada a resolver conflictos en el sistema público de salud y garantizar la atención a la población.

– Hubo acuerdo en 17 puntos planteados en la mesa de diálogo, donde además se adquirieron compromisos por ambas partes. Se revisarán los despidos de médicos en el sistema 911.

– El gobierno se comprometió a respetar los acuerdos firmados este miércoles.

Según lo expresado por funcionarios gubernamentales, en su mayoría se alcanzaron consensos que permitirán a la ciudadanía gozar plenamente del derecho a la salud. Asimismo, las autoridades agradecieron a los participantes de la mesa por su disposición al diálogo y se comprometieron a dar cumplimiento efectivo a los acuerdos alcanzados.

El secretario privado de la Presidencia, Luis Castro, expresó que “agradecemos a todos los participantes en esta mesa de diálogo por los acuerdos alcanzados este día y nos comprometemos a mantener estos acuerdos y darles efectividad a partir de lo acordado”.

Por su parte, el presidente del Colegio Médico de Honduras, Samuel Santos, manifestó el agradecimiento del gremio por la apertura al diálogo y destacó el trabajo conjunto realizado para atender una problemática que afecta tanto a la población como al personal médico del sistema público.

Entre los principales acuerdos figura el pago inmediato, durante este junio, de deudas atrasadas correspondientes desde el 27 de enero a la fecha. Además, se instruyó garantizar el cumplimiento del salario base de 36 mil lempiras para médicos generales y 44 mil lempiras para especialistas en todas las dependencias del Estado, incluyendo el Hospital Militar, Policía Nacional y otras dependencias donde se pagaban estipendios incluso por debajo del salario mínimo.

Asimismo, se acordó el reintegro de médicos despedidos en la Secretaría de Salud, mientras que en el caso del Sistema de Emergencias 911 se realizará una revisión de los casos antes de proceder a posibles reincorporaciones.

En el proceso participó también la Secretaría de Derechos Humanos, cuya titular, Leda García, fungió como testigo de honor en la firma de los compromisos.

La funcionaria destacó que el acuerdo representa un ejercicio de protección simultánea de derechos, reconociendo tanto las garantías laborales del personal médico como el acceso a la salud como una obligación del Estado.

“Validamos el esfuerzo conjunto reconociendo los derechos laborales de nuestros galenos que son para muchos de nosotros héroes nacionales, pero también reconociendo la importancia y el impacto del ejercicio en la defensa al derecho a la salud como una garantía del Estado, no como una concesión”, expresó García.

Suspensión de Asambleas

Tras la firma del documento, se anunció la suspensión de las asambleas informativas convocadas por el gremio médico, lo que marca un paso hacia la normalización de los servicios de salud en el país.

Las partes coincidieron en su compromiso de continuar trabajando de manera conjunta para fortalecer el sistema sanitario nacional en beneficio del pueblo hondureño.

El gremio médico sostuvo asambleas informativas en los últimos 10 días en el sistema público. JS