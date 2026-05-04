Gobierno y Cohep realizan capacitación de digitalización del RIT para agilizar trámites y fortalecer la competitividad

Tegucigalpa – El Gobierno de Honduras, en conjunto con el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), desarrolló una jornada de capacitación sobre la implementación de solicitudes digitales del Régimen de Importación Temporal (RIT), en un esfuerzo por modernizar los procesos y hacerlos más ágiles, eficientes y transparentes.

El director ejecutivo del Cohep, Armando Urtecho, destacó que este avance representa un espacio de diálogo y una visión compartida entre el sector público y privado.

“Es un esfuerzo conjunto con objetivos claros. Cuando ambos sectores trabajan alineados, se fortalece la competitividad del país y la modernización de los trámites”, afirmó.

Urtecho subrayó que la implementación de procesos completamente digitales permitirá mejorar el sistema productivo nacional y reducir tiempos, al tiempo que reiteró el compromiso del sector privado de seguir siendo un aliado técnico y propositivo para impulsar el desarrollo económico y social del país.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Económico, Eddy Ordoñez, calificó el anuncio como un avance significativo, especialmente ante los constantes reclamos del sector productivo. Señaló que la digitalización del RIT ya muestra resultados concretos, con un aumento de transacciones de 46 mil a 40 mil en febrero, lo que refleja una mejora sustancial en los procesos.

“El objetivo es claro: lo que antes tardaba meses ahora tardará semanas, lo que tomaba semanas se reducirá a días y lo que llevaba días podrá resolverse en horas. Estamos hablando de trazabilidad y eficiencia”, enfatizó.

En la misma línea, el subsecretario de Desarrollo Empresarial y Comercio Interior, Fernando Fortín, señaló que más allá de una herramienta digital, se trata de enviar una señal clara sobre el rumbo del país en materia de inversión y competitividad.

“Durante años, hablar de trámites en Honduras ha sido sinónimo de tiempo perdido, incertidumbre y discrecionalidad. Hoy apostamos por reglas claras, respeto al tiempo y un entorno que incentive la inversión”, expresó.

Fortín explicó que el Régimen de Importación Temporal no es solo un trámite, sino una herramienta estratégica de política económica que conecta la producción nacional con los mercados internacionales, permitiendo transformar materia prima en productos con valor agregado.

Con la digitalización del RIT, el Gobierno busca sustituir procesos opacos por sistemas modernos y trazables, reduciendo la incertidumbre y avanzando hacia una gestión más eficiente, transparente e inteligente.

Gobierno y Cohep desarrollan Jornada de Capacitación sobre la Implementación de Solicitudes Digitales Régimen de Importación Temporal RIT Gobierno sector privado y modernización del Estado de Honduras apostando a procesos más ágiles efectivos

El director ejecutivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada Cohep Armando Urtecho espacio de diálogo visión compartida es un esfuerzo compartido con objetivos claros cuando el sector público y sector privado trabajan con una visión compartida

Esto es muy importante para la competitividad del país y la modernización de los trámites estamos frente a un paso importante mediante la implementación de procesos completamente digitales más ágiles y transparentes vamos a modernizar nuestro sistema de producción invitó a seguir construyendo, trabajando siendo un aliado técnico propositivo para avanzar juntos en el desarrollo económico y social que necesita Honduras y seguir construyendo sobre el diálogo

Ministro de Desarrollo Económico SDE Edy Ordoñez, estamos contentos de este importante anuncio donde había habido muchos reclamos la importación es básica con tema de RIT pasamos de 16 mil transacciones a 40 mil transacciones en el mes de febrero y las estadísticas nos están indicando una gran mejora lo que es bien importante es una herramienta que el pueblo hondureño estaba necesitando un sistema de reducción de tiempo procesos que tardaban meses tardarán semanas lo que tardaba semanas tardará días y lo que tardaba días tardará horas hay trazabilidad total, cerró el funcionario.

Seguidamente participó el Subsecretario de Desarrollo Empresarial y Comercio Interior en la Secretaría de Desarrollo Económico (SDE) Fernando Fortín, quien anotó hoy además de presentar una herramienta digital estamos para enviar una señal clara firme y verificable de hacia dónde avanza Honduras y hacia donde queremos que Honduras esté posicionada durante muchos años en el país hablar de trámites ha sido hablar de tiempo perdido y el tiempo es de incertidumbre discrecionalidad y muchas veces de frustración y el inversionista no invierte donde hay obstáculos el tiempo es competitividad invierte donde hay reglas claras y respeto al tiempo.

un régimen de importación temporal no es solo un trámite más sino que es una herramienta estratégica de política económica es un puente entre la producción nacional y los mercados internacionales y permite transformar materia prima a productos terminados con valor agregado, digitalizar el RIT es reglas claras y hora estamos pasando de un sistema opaco a un sistema transable sustituimos incertidumbre por reglas claras de la incertidumbre de la gestión física a una inteligente, concluyó. LB