Gobierno y CAF firman acuerdo de cooperación técnica no reembolsable por $2 millones

Tegucigalpa – El Gobierno hondureño firmó recientemente una carta de intenciones con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), mediante la cual se concede una cooperación técnica no reembolsable para ser ejecutada en 2026 hasta por dos millones de dólares.

Los recursos están destinados a la compra de materiales escolares para los 18 departamentos del país y la ejecución de proyectos de infraestructura, entre los que figura la recuperación del Centro Histórico de la capital hondureña.

El acuerdo queda vigente luego que el Congreso Nacional de Honduras ratificara el jueves 19 de marzo, la adhesión del país a la CAF, consolidando así el marco legal que permitirá fortalecer la cooperación y agilizar la ejecución de este tipo de iniciativas estratégicas.

El acuerdo fue suscrito por el ministro de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, en representación del Gobierno de Honduras, y por el presidente ejecutivo de la CAF, Sergio Díaz-Granados, teniendo como testigo de honor al mandatario Nasry Asfura, quien destacó la importancia de esta alianza para continuar impulsando proyectos prioritarios para el país.

En el marco de la firma del convenio, la CAF y el Gobierno de Honduras acordaron construir un plan de financiamiento en el período 2026- 2030, alineado con las prioridades del presidente Asfura, con el fin de fortalecer los proyectos estratégicos orientados al desarrollo sostenible en todo el país, que permita al Estado acceder a más cooperación y recursos de financiamiento para fortalecer las finanzas públicas, la generación de empleo y la productividad.

En la ceremonia, realizada en Casa de Gobierno, el presidente Asfura calificó la reunión como un paso significativo para consolidar la cooperación internacional en beneficio del país.

“Hoy fue un día muy especial poder atender al presidente Sergio Díaz de la CAF y todo su equipo. Estoy seguro que en esta sociedad que hoy tenemos entre el Gobierno de Honduras y la CAF podemos sacar adelante muchos proyectos que necesita el país”, expresó el titular del Ejecutivo.

Ambas partes subrayan que la educación, el acceso al agua potable y el desarrollo urbano son pilares fundamentales para el progreso del país. En particular, se destaca la importancia de garantizar materiales educativos básicos para todos los estudiantes, ampliar la cobertura de agua potable en zonas rurales y recuperar espacios públicos que fortalezcan la identidad y cohesión social.

Asimismo, se resalta la necesidad de fortalecer las capacidades técnicas del país para planificar y ejecutar proyectos estratégicos con enfoque en sostenibilidad, resiliencia climática, equidad territorial e inclusión social.

El gobernante también resaltó que la confianza y apertura brindada por el organismo multilateral permitirá avanzar en proyectos relacionados con educación, salud, agricultura, infraestructura, vivienda, agua potable y saneamiento, áreas fundamentales para mejorar la calidad de vida de los hondureños.

Por su parte, el presidente ejecutivo de la CAF, Sergio Díaz-Granados, destacó que la reunión permitió avanzar en acuerdos importantes para preparar proyectos que impulsen el crecimiento económico y fortalezcan la infraestructura del país.

Asimismo, señaló que el organismo continuará acompañando a Honduras poniendo a disposición herramientas financieras y técnicas que contribuyan al fortalecimiento de las finanzas públicas, la generación de empleo y el aumento de la productividad con las mejores tasas de interés.

Con esta carta de intenciones, el Gobierno de Honduras reafirma su compromiso de trabajar junto a organismos multilaterales para impulsar proyectos que promuevan el desarrollo sostenible, la inversión y mayores oportunidades para todos los hondureños.

En la firma del convenio de cooperación técnica no reembolsable participaron también por parte de la CAF: Pablo Terrazas, jefe de Gabinete; Viviana Casco, representante en Honduras; Óscar Alejandro Avalle, representante El Salvador, Jamaica, y norte del Caribe, Nathalie Martínez, ejecutiva senior y el equipo técnico. JS