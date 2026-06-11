Gobierno y BCIE avanzan en inversión de más de $ 1,600 millones en proyectos estratégicos

Tegucigalpa – Autoridades del Gobierno de Honduras y del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), sostuvieron una reunión de trabajo para revisar el avance de una cartera de inversión superior a los 1,600 millones de dólares destinada a proyectos de distintas áreas de interés nacional.

– Los principales temas durante la reunión fueron infraestructura, salud, agua potable, energía y resiliencia climática en el país.

El encuentro fue encabezado por el presidente de la República, Nasry Asfura, con la presidenta ejecutiva del BCIE, Gisela Sánchez, junto al director por Honduras, Tulio del Cid, el ministro de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, viceministros y representantes del Banco Central de Honduras.

La presidenta ejecutiva del BCIE resaltó la importancia de Honduras como país fundador de la institución financiera y reiteró el compromiso de continuar respaldando inversiones que generen bienestar para la población.

“Honduras es un socio estratégico y país fundador del BCIE. Continuaremos trabajando de manera cercana con las autoridades nacionales para impulsar inversiones”, expresó Sánchez.

El BCIE indicó que mantiene su capacidad de financiamiento respaldada por sus calificaciones internacionales, lo que le permite movilizar recursos en condiciones favorables para apoyar las prioridades de desarrollo de los países miembros. AD