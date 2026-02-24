Gobierno va por meta de 20 mil viviendas en 2026, afirma ministra Argeñal

Tegucigalpa – La titular de la Secretaría de Vivienda y Asentamientos Humanos (SEVAH), Francis Argeñal, informó que este día se presentó a Casa Presidencial para realizar una exposición oficial ante la representación del Banco Mundial que se encuentra en el país, con el objetivo de gestionar financiamiento y fortalecer la política nacional de vivienda con enfoque social.

Argeñal explicó que la meta del Gobierno para 2026 es superar las 20 mil soluciones habitacionales, como parte de una ofensiva integral para reducir el alarmante déficit que enfrenta Honduras en esta materia.

“Vamos a trabajar para hacerle frente a esta temática. Durante el último mes hemos venido avanzando y hoy contamos con una institucionalidad definida en materia de vivienda. Será la Secretaría de Vivienda y Asentamientos Humanos la que rectorará la política pública en este sector”, expresó.

Enfoque social, eje central de la política

La funcionaria subrayó que el espíritu de la ley que dio vida a la Secretaría está centrado en la vivienda social, la cual será el corazón de la política habitacional del Gobierno.

“Queremos dejar claro que el enfoque de vivienda social es el centro de la política institucionalizada en el país. Ese es el compromiso con la ciudadanía”, afirmó.

Según detalló, el déficit habitacional en Honduras ronda aproximadamente 1.6 millones de unidades, entre déficit cuantitativo y cualitativo. De esa cifra, alrededor de 640 mil viviendas corresponden al déficit cuantitativo, es decir, familias que no cuentan con una casa propia.

Financiamiento y participación de Banprovi

Argeñal indicó que dentro de los mecanismos para alcanzar la meta planteada se contempla la articulación con el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banprovi), como parte de la estrategia de financiamiento y apoyo al sector.

“Estamos solicitando financiamiento y exponiendo la problemática actual del país para poder hacerle frente a nuestra situación y garantizar a la ciudadanía soluciones habitacionales”, sostuvo.

Recuperar la confianza en el sector construcción

La funcionaria también reconoció que uno de los grandes retos es revertir la crisis e inseguridad jurídica que, según señaló, provocó una depresión en el sector construcción durante los últimos años debido a la incertidumbre.

En ese sentido, aseguró que el Gobierno busca brindar certeza tanto al sector público como al privado, generando confianza para reactivar la inversión y dinamizar la economía a través de proyectos de vivienda.

La cartera de proyectos que será presentada al Banco Mundial incluye la meta concreta de construir más de 20 mil viviendas para 2026, como parte de una política pública que, según Argeñal, coloca por primera vez el tema habitacional como prioridad dentro de la agenda nacional. LB