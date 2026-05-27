Gobierno Trump medita bloquear entrada de extranjeros en aeropuertos de ciudades santuario

Washington.- El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estudia suspender el procesamiento migratorio y aduanero en aeropuertos de las denominadas ciudades santuario, medida que busca presionar a autoridades locales para que cooperen con su política migratoria y que podría afectar gravemente al tráfico aéreo internacional a pocas semanas del inicio del Mundial de Fútbol.

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, afirmó en una entrevista con Fox News el martes que su departamento «está elaborando planes» para dejar de procesar vuelos internacionales en ciudades cuyos gobiernos limitan la cooperación con las autoridades federales de inmigración.

Sus declaraciones se producen tras las protestas del fin de semana en Nueva Jersey, donde se registraron enfrentamientos entre manifestantes que mantienen una vigilia frente al centro de detención Delaney Hall y los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), dependiente del Departamento de Seguridad Nacional.

«Están impidiendo, mediante barricadas, que nuestros empleados entren y salgan de las instalaciones. Entonces, ¿por qué estamos procesando vuelos internacionales en el aeropuerto de ese lugar?», añadió.

No obstante, aclaró que la iniciativa todavía no ha sido puesta en marcha ni aprobada de forma definitiva.

La propuesta afectaría potencialmente a aeropuertos internacionales de ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Chicago y San Francisco, donde las autoridades locales restringen su colaboración con el ICE.

Según Mullin, las jurisdicciones que no colaboran con la aplicación de las leyes migratorias federales no deberían beneficiarse de los servicios federales de procesamiento internacional.

«No quieren que hagamos cumplir las leyes de inmigración, pero sí quieren que procesemos los trámites de inmigración en sus instalaciones. Nada de eso tiene sentido para mí», señaló el funcionario.

La decisión de prohibir la entrada de viajeros internacionales en estas ciudades, donde están algunos de los aeropuertos más concurridos del país como el JFK en Nueva York, ha generado preocupación en la industria turística estadounidense, especialmente a pocas semanas del inicio del Mundial de Fútbol que se celebra en México, Canadá y Estados Unidos (que acogerá el 70 % de partidos) y prevé cientos de miles visitantes extranjeros. EFE/ir