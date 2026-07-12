Gobierno tiene $ 3 mil millones en deuda con obras paralizadas y carece la comunicación de cómo afrontar el reto de la ENEE: Mossi

Tegucigalpa – El expresidente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Dante Mossi volvió a cuestionar al equipo del gabinete económico del gobierno hondureño ante la falta de una comunicación oficial que expliqué cómo se afrontará el problema de la ENEE, así como la alta deuda que constituyen las obras paralizadas en la actualidad.

Cuestionó que el actual gabinete económico del gobierno no tiene una estrategia clara para mitigar la alta mora pública que tiene el país.

Mossi explicó que Honduras en su acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), hace un análisis de sostenibilidad de deuda y afortunadamente estos niveles son aún razonables y pagables por los ingresos de los impuestos, no obstante hay deudas que crecen de forma descontrolada como es el caso de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

“Solamente a los generadores eléctricos se les debe 1 mil millones de dólares y a los generadores de deuda se les debe un bono de 700 millones de dólares para enero del próximo año. Es urgente que el ministro de Finanzas (Emilio Hérnandez) comience a discutir cómo va a financiar esta significativa deuda probablemente con deuda multilateral y dejar de estar bicicleteando ese bono que viene desde la administración de Porfirio Lobo Sosa”, describió.

Propuso pagar esa deuda y convertirla a deuda de largo plazo concesional con un organismo de crédito internacional como el propio BCIE o la CAF.

Reprochó que no ha escuchado una tan sola declaración del gabinete económico de cómo afrontarán esos grandes retos financieros que el país ha adquirido.

El extitular del BCIE criticó que el gobierno de Honduras cuenta con 3 mil millones de dólares en deuda con obras paralizadas que incluyen carreteras, represas, hospitales que están en ejecución nadie las conoce ante la ausencia de una efectiva comunicación oficial.

Sugirió invitar a los medios de comunicación a que realicen giras para conocer si los hospitales en construcción están paralizados o en qué condición están. “Vemos los indicadores financieros y nos damos cuenta que el BCIE no ha desembolsado nada este año, eso es preocupante ver que la inversión pública está paralizada y nadie brindando declaraciones de cómo lo harán”. JS