Gobierno sigue endeudando al país, pero sin señales de inversión productiva efectiva, crítica economista Mario Sosa

Tegucigalpa – El economista Mario Sosa expresó su preocupación ante el creciente endeudamiento que está asumiendo el Gobierno de Honduras con organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), entre otros.

A juicio del especialista, lo más preocupante no es el endeudamiento en sí, sino que los recursos adquiridos no están siendo traducidos en inversión productiva ni en desarrollo tangible para la población. “El país sigue endeudándose, pero no hay señales claras de que estos fondos se estén destinando a gasto productivo. Lo que vemos es un patrón repetitivo de adquirir deuda sin generar transformaciones estructurales”, advirtió Sosa.

Sus declaraciones surgen luego de la reciente visita oficial a España de la presidenta Xiomara Castro, quien firmó con la OPEP un acuerdo por 50 millones de dólares para el fortalecimiento de políticas sociales en áreas como el empoderamiento de mujeres, inclusión de personas con discapacidad y la integración de pueblos indígenas y afrodescendientes.

Además, la mandataria suscribió tres convenios con el gobierno español, que elevan la cooperación bilateral a 300 millones de euros, de los cuales más de 100 millones son retornables, es decir, implican deuda para el país.

Sosa reconoció que se han visto algunos indicios de mejoras en el sector energético, pero aseguró que no hay una ejecución clara de proyectos de infraestructura ni iniciativas que impulsen el emprendimiento. Nos dicen que estos recursos están destinados a la proyección social, pero la ejecución es débil y los resultados no se ven reflejados en obras ni en una mejora de la calidad de vida de los hondureños. No hay emprendimiento real, lo que hay es el enriquecimiento de unos pocos, lamentó.

Asimismo, el economista recordó que el actual Gobierno prometió no endeudar más al país durante su campaña, sin embargo, los hechos contradicen ese compromiso. “Todo ese endeudamiento lo tendrá que pagar cada hondureño. La pregunta es: ¿qué vamos a obtener a cambio?”, cuestionó.

Finalmente, Sosa hizo un llamado a que se transparente el uso de los fondos adquiridos y se prioricen inversiones que generen empleo, desarrollo económico y servicios de calidad para la ciudadanía.LB