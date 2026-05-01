Gobierno se ha centrado en restablecer orden institucional y sanear finanzas en primeros 93 días: ministro Argueta

Tegucigalpa – A pocos días de cumplirse los primeros 100 días de gestión del Gobierno del presidente Nasry Asfura, el ministro de Comunicación y Estrategia, José Augusto Argueta, aseguró que esta administración ha centrado sus esfuerzos en restablecer el orden institucional y sanear las finanzas públicas como base para impulsar resultados concretos en beneficio de la población.

“Estamos próximos a cumplir los 100 días, 100 días en los que hemos puesto orden, en los que hemos saneado finanzas y recuperado estabilidad en las instituciones”, alardeó el funcionario y destacó que este proceso ha permitido focalizar la ayuda en sectores prioritarios.

En ese sentido, anunció que en la segunda semana de mayo comenzará la entrega de las primeras 200 máquinas destinadas a los 298 municipios del país, como parte de un plan para fortalecer la red vial secundaria y terciaria previo a la temporada de lluvias.

Argueta detalló que el Gobierno avanza en la rehabilitación de la red vial, alcanzando cerca del 70 % de los dos mil 700 kilómetros intervenidos, lo que ha contribuido a mejorar la conectividad y dinamizar sectores como el turismo.

Además, resaltó que durante la Semana Santa hubo un movimiento de aproximadamente 1.4 millones de hondureños a nivel nacional, impulsado por las mejoras en carreteras y la reactivación de rutas estratégicas.

Millonaria inversión para sector agrícola

En materia económica y social, el funcionario subrayó la ejecución de mil 500 millones de lempiras en apoyo al sector agrícola, mediante la entrega de fertilizantes antes del inicio de las lluvias, así como el fortalecimiento de programas sociales.

Igualmente, destacó el proceso de saneamiento financiero, señalando que el Gobierno ha cancelado más de 10 mil 400 millones de lempiras en deuda flotante, además de dos mil 800 millones en la Secretaría de Infraestructura y Transporte, lo que permitió reactivar más de 200 proyectos que estaban paralizados.

En el sector salud, indicó que se han saldado alrededor de 800 millones de lempiras en compromisos pendientes, mientras se avanza en la reducción de la mora quirúrgica, reconociendo que aún es necesario redoblar esfuerzos en esta área.

En el ámbito educativo, Argueta reiteró avances como la entrega de becas, la distribución masiva de textos escolares y el impulso a la conectividad digital mediante alianzas internacionales, como el convenio que permitirá dotar de internet a miles de centros educativos. JS