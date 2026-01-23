Gobierno se despide con un incremento en todos los derivados de los combustibles

Tegucigalpa – Desde el lunes 26 de enero al domingo 01 de febrero de 2026, los precios de los combustibles registrarán un alza que oscilará entre los 0.74 centavos a 1.03 lempiras, informó hoy la Secretaría de Energía.

– A partir del 27 de enero el presidente electo Nasry Asfura toma posesión de su cargo.

El gobierno de la presidenta Xiomara Castro culmina su administración el 26 de enero y se despide con un alza en el precio de los combustibles.

En ese sentido, la gasolina súper registrará un alza de 0.97 centavos, su nuevo precio será de 99.64 lempiras a contar del lunes.

Mientras que la gasolina regular incrementará 0.74 centavos por lo que su valor será de 90.53 lempiras el galón.

En el caso del queroseno, su nuevo valor será de 73.81 lempiras tras reportar un incremento de 1.03 lempiras.

En cuanto al diésel, este tendrá un incremento de 0.93 centavos y su precio será de 84.38 lempiras el galón.

Mientras el GLP doméstico, se mantiene congelado en 238.13 lempiras debido al congelamiento anual.

Asimismo, el GLP vehicular experimentará una rebaja de 0.04 centavos, su nuevo precio será 44.02 lempiras. IR