Gobierno se alía con enemigos de EEUU, y hay castigo arancelario: Cohep

Tegucigalpa – El director del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Armando Urtecho, manifestó este viernes que la vigencia del arancel del 10 % a Honduras es porque el actual gobierno se alió con enemigos de Estados Unidos.

– Urtecho reveló que el Gobierno rechazó la propuesta que el Cohep hizo para ayudar a negociar con EEUU, el arancel.

Urtecho reaccionó a la exclusión de Honduras de los beneficios de la suspensión o reducción de los aranceles con Estados Unidos, algo que sí obtuvieron los países vecinos de Honduras y Guatemala.

“No supieron negociar, prefirieron alinearse con los enemigos de Estados Unidos, y por eso nos castiga con ese 10 % de aranceles y se lo elimina a Guatemala y El Salvador”, declaró en conferencia de prensa.

Comentó que es obvio que Honduras no salga premiado con la reducción de aranceles cuando su gobierno se dedica a atacar a las empresas norteamericanas, y preferir al “Cartel de los Soles” en Venezuela que al principal socio comercial.

Consideró que Guatemala y El Salvador sean premiados con reducción de aranceles deja a Honduras en una competencia desigual.

El director del Cohep recordó que el 20 de mayo, el Cohep presentó al ministro de Desarrollo Económico (SDE), Fredis Cerrato, la propuesta para que gobierno de manera conjunto con el sector privado asistiera a la ciudad de Washington para eliminar el 10 % de aranceles.

Sin embargo, lamentó que el gobierno rechazara la propuesta y que al final no hayan podido suspender el 10 % de los aranceles.

Señaló que el gobierno creyó que podía avanzar solo, sin acompañamiento, “quisieron irse solos, y hoy tenemos el resultado que Honduras se queda con el 10 %”

Urtecho vaticinó que esta competencia desigual perjudicará a las empresas, su desarrollo, generación de empleos y el ingreso de divisas.

Advirtió que la vigencia de los aranceles del 10 % deja un impacto negativo en 145 mil empleos directos y más de 525 indirectos.

Añadió que los productos hondureños que serán perjudicados con los aranceles son: café, cacao, azúcar, melón, filete de pescado, camarones y aceite de palma africana.

Seguidamente, reveló que hasta septiembre, los ingresos con las exportaciones a EEUU fueron de mil 600 millones de dólares, pero que la cifra será inferior en el futuro con la vigencia de los aranceles

“Las empresas que están en Honduras tendrán que trasladarse a Guatemala y El Salvador para ser más competitivas y allí es donde se perderán los empleos”, vaticinó.

Enfatizó que es momento de dejar de lado ideologías políticas y discursos improductivos, y los hondureños salven a su país y los empleos a partir del 30 de noviembre.

Sostuvo que si Honduras va a seguir peleando con su principal socio comercial, EEUU se retirará y los demás países sólo lo utilizarán.

Señaló que cuando EEUU realiza obras en Honduras, lo hace con mano hondureña a diferencia de los demás países que utilizan sus ciudadanos. AG