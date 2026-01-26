Gobierno saliente argumenta que no vendió el avión presidencial por falta de documentación

Tegucigalpa – Luis Sosa, director Nacional de Bienes del Estado, señaló hoy que el gobierno saliente no vendió el avión presidencial por falta de documentación para inscribirlo como un bien nacional.

Cabe señalar, que el presidente electo Nasry Asfura prometió en su campaña vender este bien y pidió a los congresistas apoyarlo en este objetivo.

En la Cámara Legislativa se brindó el apoyo necesario, pero según Sosa ahora se debe cumplir con todos los requisitos para proceder a vender el avión presidencial en una subasta pública a nivel nacional e internacional.

Venderlo sin la documentación necesaria puede incurrir en delito, alertó Sosa.

Consideró que para la actual administración debe ser menos complejo reunir la documentación ya que la misma corresponde a cuando eran gobierno antes que el Partido Libertad y Refundación (Libre) llegara al poder.

Actualmente el avión presidencial no está siendo utilizado, pero tampoco se puede inscribir como un bien del estado ya que es un avión que tiene más de 3 mil horas de vuelo y solo se pueden inscribir bienes sin uso, señaló Sosa.

Sosa precisó que el avión se encuentra en un hangar de la Fuerza Aérea de Honduras donde las personas pueden llegar a constatar su estado. (RO)