Gobierno respalda iniciativa diplomática a beneficio de niños con autismo y la educación

Tegucigalpa – La designada presidencial María Antonieta Mejía celebró este miércoles una reunión de trabajo con representantes de la Asociación de Diplomáticos en Honduras (ADH) para conocer los avances en la organización de la Fiesta de Gala 2026, un evento benéfico que fortalece la cooperación entre el Gobierno de la República y la comunidad diplomática acreditada en el país en favor de proyectos de alto impacto social.

En la reunión, se confirmó que la actividad, programada para el próximo 23 de octubre será en un hotel de la capital hondureña, las autoridades coincidieron en la importancia de unir esfuerzos entre el Gobierno de la República y el cuerpo diplomático acreditado en Honduras para respaldar iniciativas que benefician directamente a poblaciones vulnerables.

Los fondos recaudados serán destinados a la Asociación Hondureña de Apoyo al Autista (APO-AUTIS) y al Instituto Gubernamental San Pablo .

Los fondos que se recauden durante la gala estarán destinados a fortalecer las condiciones de atención terapéutica, formativa y operativa que APO-AUTIS brinda en sus cinco sedes a nivel nacional.

Asimismo, permitirán desarrollar un proyecto de infraestructura sanitaria en el Instituto Gubernamental San Pablo, beneficiando directamente a su comunidad educativa.

Jornada de solidaridad

La tradicional gala reunirá a representantes del cuerpo diplomático, autoridades gubernamentales, empresas privadas e invitados especiales en una noche de solidaridad y cooperación internacional. Cada boleto tendrá un valor de 100 dólares, recursos que serán destinados íntegramente al fortalecimiento de ambas instituciones.

En la reunión participó el presidente de la Asociación de Diplomáticos en Honduras y embajador de Chile, Marco Aguayo; la embajadora de Colombia, Lucía González; la embajadora de Brasil, Andrea Watson y la ministra consejera de la embajada de República Dominicana, Flor Alba Espaillat , quienes coincidieron en la importancia de seguir promoviendo alianzas que generen bienestar para la población hondureña.

Con este acercamiento, el Gobierno de la República reafirma su respaldo a las iniciativas de cooperación y responsabilidad social que fortalecen la inclusión, la educación y el desarrollo humano, consolidando el trabajo conjunto con la comunidad diplomática para transformar positivamente la vida de miles de hondureños. JS