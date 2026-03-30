Gobierno reporta pago a 1,945 empleados de PNRP y avances administrativos

Tegucigalpa- El secretario de Comunicación y Estrategia, José Augusto Argueta, informó que el Gobierno ha realizado el pago a 1,945 de las 2,009 personas que integran el Programa Nacional para la Reducción de Pérdidas, de la ENEE, como parte del proceso de ordenamiento administrativo impulsado en los primeros 65 días de gestión.

Detalló que de los empleados que ya recibieron sus pagos, 1,137 fueron acreditados con salarios correspondientes a enero y febrero, quedando pendiente únicamente marzo, el cual será cancelado tras el feriado de Semana Santa.

Asimismo, indicó que aún hay 73 personas que no han firmado contrato, por lo que no han podido recibir sus pagos, reiterando que el cumplimiento de los procesos legales es indispensable para acceder a los beneficios laborales.

“Nos toca gobernar, pero también poner orden y avanzar con las políticas públicas. Ha sido un proceso complejo, pero estamos cumpliendo de forma transparente y conforme a la ley”, expresó Argueta, quien aseguró que todos los trabajadores recibirán el 100% de sus derechos dentro de los plazos establecidos.

En paralelo, el funcionario brindó un balance del operativo de Semana Santa, destacando que el Comité Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas (Conapremm) mantiene presencia en casi 2,000 puntos de control a nivel nacional, con más de 36,000 personas desplegadas, incluyendo voluntarios de Cruz Roja y Cruz Verde.

Finalmente, reiteró el llamado a la población a actuar con responsabilidad, señalando que la mayoría de los accidentes registrados desde el inicio del feriado están relacionados con el consumo de alcohol. El mensaje es claro cuidar de la familia hondureña, por lo que remarcó el slogan de la campaña “cuida de los que en ti confían “evitemos conductas que pongan en riesgo la vida, concluyó. LB