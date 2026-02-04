Gobierno remite al CN iniciativa para declarar emergencia vial

Tegucigalpa – El Poder Ejecutivo remitió este miércoles al Congreso Nacional un oficio que contiene una iniciativa de ley para declarar emergencia en la infraestructura vial del país.

Así lo informó el secretario del Congreso Nacional, Carlos Ledezma, que manifestó que este proyecto está enfocado para atender la problemática en las carreteras primarias y secundarias del país.

La iniciativa se llama “Ley Especial de Emergencia Vial para una Semana Santa Segura y el fortalecimiento de los gobiernos municipales para el mantenimiento de la red vial terciaria y caminos productivos”.

El objetivo del anteproyecto es establecer medidas excepcionales urgentes y temporales para la ejecución inmediata de operativos nacionales del bacheo y mantenimiento vial previo a Semana Santa.

Además, se implementaría el programa especial de maquinaria y equipo municipal para gobiernos municipales destinados al mantenimiento de caminos urbanos, rurales y productivos.

Ledezma leyó que la iniciativa argumenta el artículo 205 de la Constitución ordena que el Congreso Nacional es el ente facultado a aprobar, reformar y derogar leyes.

La semana pasada, el gobierno de Nasry Asfura anunció que intervendrá dos mil 7000 kilómetros de la red vial del país para reparación mediante bacheo.

La Semana Santa de este 2026 está programado del 29 de marzo hasta el 4 de abril, por lo que la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) tiene casi dos meses para reparar las carreteras. AG