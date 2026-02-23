Gobierno reitera compromiso de reducir mora quirúrgica

Tegucigalpa – El designado presidencial de Honduras, Carlos Flores, reiteró hoy que el Gobierno tiene el compromiso de reducir la actual mora quirúrgica en el país que asciende a más de 13 mil casos.

Recordó que ya fue aprobado el decreto de emergencia en el Congreso Nacional, el cual “permitirá iniciar la ejecución del plan sanitario impulsado por el presidente Nasry Asfura”.

En ese orden, dijo que entre las primeras acciones se encuentra la reducción de la mora quirúrgica a partir de la primera quincena de marzo, además de procesos de compra de equipamiento hospitalario y abastecimiento de medicamentos del cuadro básico.

El funcionario señaló que actualmente se realiza un diagnóstico integral del sistema de salud, incluyendo la revisión de contratos de médicos extranjeros y la verificación de plazas, y aseguró que hasta el momento “no se ha encontrado planilla fantasma”, aunque continúan los análisis en cada dirección.

Hasta julio de 2025, al menos 13 mil 745 pacientes permanecían en lista de espera y con una tendencia de aumento cada mes, según datos de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).

Una veeduría social realizada por ASJ a finales de agosto en 20 hospitales públicos y 10 establecimientos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) en 12 departamentos del país, reveló que 34 % de los pacientes ha esperado más de medio año a que se les programe una cirugía y entre quienes ya fueron operados, uno de cada cinco también esperó más de seis meses, recordó.

El 23 % de los pacientes indicó que su cirugía ha sido reprogramada y 52 % aseguró que su salud ha empeorado durante la espera, según la veeduría de ASJ. (RO)