Gobierno reglamenta pagar hasta  L 33 mil en viáticos a militares 

Tegucigalpa – Los altos rangos de las Fuerzas Armadas que están asignados a la Secretaría de Defensa reciben un bono de 33 mil lempiras mensuales en concepto de viáticos para cubrir su alimentación y movilización, según lo establecido por el Ejecutivo y publicado en el diario oficial la Gaceta número 36,893 del viernes 18 de julio de 2025.

La reglamentación que realizó el gobierno dicta los lineamientos necesarios para “la mejor administración de los recursos del Estado, en cuanto a los montos que son asignados en concepto de pago de gastos por cargo para los miembros de las Fuerzas Armadas asignados a esta Secretaría de Estado en el Despacho de Defensa Nacional en relación con el grado, cargo, riesgo, zonaje y especialidad”, cita la Gaceta.

De acuerdo a la tabla de pagos reglamentada, los oficiales con cargo de teniente coronel están recibiendo 28 mil lempiras de viáticos, quienes tengan cargo de mayor 20 mil lempiras, los capitanes 15 mil lempiras y los tenientes 12 mil lempiras, mientras que los subtenientes 10 mil lempiras.

Las tropas y los suboficiales recibirán 4 mil lempiras, de los cuales 2 mil son para alimentación y 2 mil para movilización.

Esta tabla además “estará sujeta a actualizaciones tomando en consideración la devaluación de la moneda y la condición económica nacional”, según lo establecido en el decreto 113-2025 que permitió reglamentar los viáticos a los militares asignados a la Secretaría de Defensa. PD