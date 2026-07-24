Gobierno reforzará acciones contra la sequía tras concluir diagnóstico en municipios afectados

Tegucigalpa- El director del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), Francisco Argeñal, informó que equipos técnicos realizan evaluaciones en los municipios más afectados por la sequía para determinar el impacto generado por el fenómeno de El Niño y fortalecer las acciones de respuesta.

El funcionario explicó que las inspecciones se concentran en los 75 municipios declarados bajo alerta amarilla, donde se busca cuantificar los efectos de la escasez de agua en áreas como salud, agua potable, saneamiento e higiene, así como en la producción agropecuaria y la disponibilidad de alimento para el ganado.

Argeñal indicó que, una vez concluido el diagnóstico, las autoridades implementarán medidas más concretas dentro del Plan de Acción contra la Sequía, impulsado por el Gobierno de la República a través del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, en coordinación con organismos de las Naciones Unidas.

El objetivo, señaló, es coordinar la asistencia humanitaria de manera eficiente para evitar la duplicidad de apoyo en algunos municipios y garantizar que la ayuda llegue a las comunidades con mayores necesidades.

El titular de Cenaos reconoció que el país ya enfrenta problemas derivados de la inseguridad alimentaria, una situación que afecta desde hace varios años a las zonas rurales, especialmente en el corredor seco, donde la población ha sido impactada por ciclones tropicales y, más recientemente, por la prolongada sequía.

Actualmente, 75 municipios permanecen bajo alerta amarilla, donde se concentran las principales acciones de atención. Además, 48 municipios están bajo alerta verde, ubicados principalmente en las regiones centro, oriente y occidente del corredor seco, mientras que 111 municipios permanecen bajo vigilancia debido a la distribución irregular de las lluvias.

El funcionario reiteró que el monitoreo continuará en todo el territorio nacional con el fin de identificar nuevas afectaciones y orientar las medidas de prevención y asistencia para las comunidades más vulnerables.LB