Magisterio sostiene que Gobierno corrigió errores en reajuste salarial; Gobierno dice que el incremento es parte de la planificación oficial   

Tegucigalpa– La presidenta del Colegio de Pedagogos de Honduras (Colpedagogosh), María Dolores Escobar, afirmó que el Gobierno terminó reconociendo errores en el manejo del reajuste salarial de los docentes, luego de las protestas y acciones de presión emprendidas por el magisterio durante las últimas semanas.

No obstante, la versión oficial difiere de la postura gremial. El Gobierno ha sostenido que el reajuste salarial forma parte de una planificación financiera respaldada por recursos presupuestarios específicos. Desde abril, las autoridades anunciaron una inversión superior a los tres mil millones de lempiras para fortalecer los salarios del sector educativo, argumentando que la medida fue diseñada bajo criterios de sostenibilidad fiscal.

Según la dirigente gremial, los montos inicialmente trasladados para la aplicación del incremento salarial no correspondían a lo discutido en las mesas técnicas, por lo que los docentes se movilizaron para exigir el cumplimiento de lo que ya había sido aprobado y anunciado por las autoridades.

“Nosotros no llegamos a negociar nada; llegamos a exigir que se respetara la ley trasladada al Congreso Nacional”, expresó Escobar, quien insistió en que las organizaciones magisteriales únicamente reclamaron la aplicación de un beneficio que ya contaba con respaldo legal y presupuestario.

El Gobierno dice a través de sus portavoces que el reajuste salarial forma parte de una planificación financiera respaldada por recursos presupuestarios específicos. Reafirman que desde abril, las autoridades anunciaron una inversión superior a los tres mil millones de lempiras para fortalecer los salarios del sector educativo, argumentando que la medida fue diseñada bajo criterios de sostenibilidad fiscal.

Asimismo, durante el proceso de diálogo, funcionarios gubernamentales señalaron que las diferencias surgieron principalmente por aspectos presupuestarios y técnicos relacionados con la implementación del incremento. La titular de Educación, Arely Argueta, indicó posteriormente que las discusiones sobre el ajuste salarial correspondían principalmente a las autoridades financieras del Estado, al tratarse de un tema de disponibilidad presupuestaria.

Tras varias semanas de tensión, Gobierno y magisterio alcanzaron un acuerdo el pasado 5 de junio que permitió el retorno de los docentes a las aulas y la suspensión de las asambleas informativas. El entendimiento contempla un incremento de 1,500 lempiras al salario base, 300 lempiras por calificación académica, 100 lempiras por cada quinquenio, 100 lempiras por cargo directivo, 100 lempiras por laborar en zonas fronterizas y un ajuste de 1,500 lempiras por concepto de zonaje. Además, se estableció que el pago retroactivo correspondiente a mayo será cancelado en septiembre y que el décimo cuarto mes se reflejará en la planilla de julio.

Las autoridades sostienen que el resultado es producto del diálogo y de la búsqueda de mecanismos financieros que permitan cumplir los compromisos sin afectar la estabilidad de las finanzas públicas. La Federación de Organizaciones Magisteriales de Honduras (FOMH), por su parte, valoró positivamente los consensos alcanzados y se comprometió a trasladar los resultados a las bases docentes para su ejecución conforme a los plazos establecidos. (RO)