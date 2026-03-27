Gobierno reconoce alza en fertilizantes por conflicto en Medio Oriente y advierte impacto en producción agrícola

Tegucigalpa- El ministro de Desarrollo Económico (SDE), Eddy Ordóñez, reconoció un incremento en los precios de los fertilizantes, especialmente los de base nitrogenada, debido a factores internacionales como el conflicto en Medio Oriente y el alza en los combustibles.

El funcionario explicó que productos como la urea, que es uno de los fertilizantes más utilizados en el sector agrícola, se ven directamente afectados, ya que su producción depende del gas natural, cuyo costo ha aumentado en el mercado global.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), Moisés Molina, confirmó que el quintal de urea ya registra un incremento aproximado de 200 lempiras, aunque expresó su esperanza de que no se produzcan aumentos mayores en los próximos meses.

Ante este escenario, indicó que el gobierno trabaja junto a expertos en suelos para identificar alternativas que permitan a los productores reducir el uso de este insumo y así mitigar el impacto en los costos de producción.

Las autoridades advirtieron que estos incrementos podrían trasladarse eventualmente al precio final de los alimentos, afectando al consumidor. No obstante, aseguraron que, por ahora, no se prevén aumentos inmediatos en la canasta básica, debido a que aún existen inventarios disponibles.

Sin embargo, el ministro Ordóñez reconoció que algunos productos ya comienzan a reflejar alzas, como la carne de res, impulsada por una mayor demanda en Estados Unidos y la dependencia de importaciones desde Nicaragua, ya que la producción nacional no logra abastecer completamente el mercado.

Finalmente, el funcionario recomendó a la población acudir a mercados alternativos como la Ferias del Agricultor o la Feria del Lempirita, donde —según dijo— los consumidores pueden ahorrar hasta 3,000 lempiras en la compra de productos básicos, en medio de un contexto donde el aumento de los combustibles continúa impactando a múltiples sectores, incluido el agroalimentario.LB