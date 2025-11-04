Gobierno rechaza aumento a precio de huevos

Tegucigalpa – Luego que trascendió el aumento de precio del cartón de huevos, el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (SDE), Fredis Cerrato anunció sanciones a quienes hayan aplicado alzas ya que estos no se justifican.

Cerrato dijo que el corral agrícola actual es del más de 9 millones de gallinas que ponen a diario 5.5 millones de huevos y como el alimento base de las gallinas es el maíz amarillo y este se importa desde Estado Unidos, libre de impuestos, no se justifica un incremento.

El funcionario no mencionó que las gallinas ponedoras son alimentadas con concentrado, el que al igual que otros productos ha venido registrando alzas en los últimos años.

El ministro dijo que en el país hay una única empresa que elabora cartones de huevos, por lo que los avicultores no necesitan importar este insumo para la comercialización de uno de los productos más consumidos en el país.

El aumento de cinco lempiras al cartón de huevos grandes trascendió tras la denuncia del defensor de derechos del consumidor, Adalid Irías, quien también mencionó que otros 10 alimentos sufrieron alza durante el fin de semana.

En tal sentido, Cerrato aseguró que “quien le haya subido el precio a esos huevos, se los va a bajar”. VC