Gobierno reactiva Sigadenah y nombra como titular a designada presidencial María Antonieta Mejía

Tegucigalpa – El Gobierno del presidente Nasry Asfura reactivó hoy el Sistema Integral de Garantía de Derechos de la Niñez y Adolescencia, la designada presidencial María Antonieta Mejía asumió la presidencia del sistema.

En la primera sesión y como medida inmediata, se impulsará una campaña intensiva de vacunación a nivel nacional, en coordinación con las secretarías de Salud, Educación y gobiernos municipales, incluyendo el carnet de vacunación como requisito para matrícula escolar, indicó la Presidencia de la República.

𝗦𝗲 𝗿𝗲𝗮𝗰𝘁𝗶𝘃𝗮 𝗦𝗜𝗚𝗔𝗗𝗘𝗡𝗔𝗛 𝘆 𝗽𝗿𝗶𝗼𝗿𝗶𝘇𝗮 𝗮𝗰𝗰𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀 𝘂𝗿𝗴𝗲𝗻𝘁𝗲𝘀 𝗲𝗻 𝘀𝗮𝗹𝘂𝗱, 𝘀𝗲𝗴𝘂𝗿𝗶𝗱𝗮𝗱 𝘆 𝗽𝗿𝗼𝘁𝗲𝗰𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗻𝗶𝗻̃𝗲𝘇



El Gobierno del presidente Nasry Asfura reactivó el 𝗦𝗶𝘀𝘁𝗲𝗺𝗮 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗴𝗿𝗮𝗹 𝗱𝗲… pic.twitter.com/2zzqZUXZ3E — Presidencia de Honduras (@hnpresidencia) April 8, 2026

El Sigadenah es una estructura de coordinación nacional diseñada para asegurar que todos los niños, niñas y adolescentes del país disfruten plenamente de sus derechos fundamentales.

Fue creado oficialmente mediante el decreto ejecutivo PCM-020-2019, publicado en el diario oficial La Gaceta en junio de 2019.

A partir de la fecha queda reactivado y será presidido por la designada presidencial María Antonieta Mejía.

En el pasado reciente la rectoría y coordinación del sistema recayó en la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf).

Cabe señalar que, el Sistema Integral no sustituye las funciones de la Senaf. (RO)