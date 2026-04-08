Gobierno reactiva Sigadenah y nombra como titular a designada presidencial María Antonieta Mejía

Tegucigalpa – El Gobierno del presidente Nasry Asfura reactivó hoy el Sistema Integral de Garantía de Derechos de la Niñez y Adolescencia, la designada presidencial María Antonieta Mejía asumió la presidencia del sistema.
En la primera sesión y como medida inmediata, se impulsará una campaña intensiva de vacunación a nivel nacional, en coordinación con las secretarías de Salud, Educación y gobiernos municipales, incluyendo el carnet de vacunación como requisito para matrícula escolar, indicó la Presidencia de la República.
El Sigadenah es una estructura de coordinación nacional diseñada para asegurar que todos los niños, niñas y adolescentes del país disfruten plenamente de sus derechos fundamentales.
Fue creado oficialmente mediante el decreto ejecutivo PCM-020-2019, publicado en el diario oficial La Gaceta en junio de 2019.
A partir de la fecha queda reactivado y será presidido por la designada presidencial María Antonieta Mejía.
En el pasado reciente la rectoría y coordinación del sistema recayó en la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf).
Cabe señalar que, el Sistema Integral no sustituye las funciones de la Senaf. (RO)