Gobierno reactiva emisión de placas vehiculares, para regularizar cerca de 1 millón de vehículos

Tegucigalpa- El secretario privado de la Presidencia, Luis Castro, informó que el Gobierno avanza en acciones concretas para fortalecer el orden y la seguridad en el país, destacando la reactivación de la emisión de placas vehiculares a nivel nacional.

A través de su cuenta en la red social X, el funcionario señaló que esta medida permitirá regularizar cerca de un millón de vehículos que circulaban sin identificación oficial o con placas provisionales de papel, tras más de cuatro años sin emisión de matrículas.

“Impulsamos acciones concretas para ordenar y dar seguridad a Honduras. Se reactiva la emisión de placas a nivel nacional, una medida clave para regularizar cerca de 1 millón de vehículos y fortalecer el control vehicular en el país. Seguimos avanzando con decisiones firmes”, expresó.

Las autoridades ya habían anunciado previamente medidas para reforzar los controles de identificación vehicular, en un contexto marcado por el rezago en el sistema registral.

Impulsamos acciones concretas para ordenar y dar seguridad a Honduras. 🇭🇳



Se reactiva la emisión de placas a nivel nacional, una medida clave para regularizar cerca de 1 millón de vehículos y fortalecer el control vehicular en el país.



Seguimos avanzando con decisiones firmes.… — Luis Castro (@Lcastro30) March 26, 2026

Desde el Instituto de la Propiedad (IP) se informó que, tras la aprobación de un decreto en el Congreso Nacional, se habilitó el mecanismo de compra directa de placas, lo que permitirá atender la demanda acumulada.

Por su parte, la directora del Registro Vehicular, Bessy Alvarado, recientemente explicó que el nuevo sistema incorpora tecnología avanzada, incluyendo placas inteligentes que facilitarán la trazabilidad, el control y la seguridad.

Añadió que se trata de un sistema moderno de información y seguridad. No es solo una placa, son placas inteligentes que permitirán fortalecer el control vehicular en el país.

Con esta medida, el Gobierno busca mejorar la identificación de automotores, fortalecer la seguridad pública y avanzar en la modernización del sistema vehicular en Honduras y la población espera que dicha medida pase de las promesas y se concrete ya que los últimos años no se tuvo placas vehiculares.LB