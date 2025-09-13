Gobierno pronostica aumento de 10 % en producción de café en cosecha 2025-2026

Tegucigalpa – El viceministro de Caficultura, en la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), Carlos Murillo, indicó que para la cosecha 2025-2026 que inicia el 1 de octubre, registre un aumento del 10 % de la producción.

El funcionario dijo que tras el repunte del precio del café en el mercado internacional, se ha fortalecido mucho la economía de las zonas rurales, así como la economía del país.

“Según el Banco Central de Honduras (BCH), el crecimiento de la economía nacional en gran parte por el sector cafetalero”, dijo el funcionario al agregar que cumplidas las expectativas en temas de producción y en exportaciones, hasta la fecha que superamos los 6.2 millones de quintales.

Los precios del café continúan por encima de los 300 dólares por quintal y Murillo destacó que se han desarrollado una serie de acciones en una planificación estratégica a fin de lograr el incremento en la producción.

En tal sentido, “hay un pronóstico de crecimiento de un 10 %, recordemos que estamos con una ejecución del plan nacional de renovación del parque cafetalero, hay apoyo para pequeños y medianos productores, pero sobre todo, producto de los precios de la buena comercialización, los productores han realizado manejos más adecuado en sus fincas.

Tomando en cuenta esos factores, el viceministro afirmó que están pronosticando 7.5 millones de quintales, y para las próximas cosechas, acercarse a los 10 millones de quintales.

El café es el principal producto agrícola de exportación del país, que aporta más del 5 % al Producto Interno Bruto (PIB) de Honduras y representa cerca del 30 % del PIB agrícola, según datos oficiales. VC