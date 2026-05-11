Gobierno prevé posible llegada de maquila que generaría más de 4 mil empleos

Tegucigalpa– El ministro de Desarrollo Económico, Eddy Ordóñez, informó que una nueva inversión maquiladora podría instalarse en Honduras en los próximos meses, la cual generaría más de 4 mil empleos directos en el país.

El funcionario explicó que la posible llegada de la planta surge tras una serie de visitas realizadas junto al viceministro Fernando Fortín a más de 56 industrias del rubro productivo.

Según Ordóñez, una empresa del sector textil planteó al gobierno el reto de solucionar diez problemas administrativos y regulatorios para trasladar a Honduras una planta que inicialmente sería instalada en El Salvador.

“Ya tenemos nueve de esos diez temas resueltos y eso podría significar más de 4 mil empleos”, expresó.

El ministro señaló que muchas de las industrias visitadas mantenían procesos atrasados desde hace dos o tres años y que la Secretaría de Desarrollo Económico ha actuado como articuladora para agilizar trámites tanto internos como en otras instituciones estatales.

Según Ordóñez, estas acciones han permitido proteger más de 120 mil empleos vinculados a industrias que dependen de autorizaciones de responsabilidad estatal.El titular de Desarrollo Económico indicó además que otras compañías mantienen inversiones en espera, con inversiones superiores a los 25 millones de dólares, las cuales comenzarían a ejecutarse próximamente. AD