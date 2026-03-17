Gobierno prevé acuerdo de salario mínimo antes de Semana Santa mientras continúan negociaciones tripartitas

Tegucigalpa- El titular de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, Fernando Puerto, informó que en los próximos días podrían anunciarse avances importantes en la fijación del salario mínimo para 2026, en medio de las negociaciones que se desarrollan en la mesa tripartita.

El funcionario expresó su optimismo al señalar que existe disposición al diálogo entre los sectores involucrados. “Esperamos ya en los próximos días estar entregando buenas nuevas a la nación sobre el establecimiento del salario mínimo aplicable en 11 ramas e industrias para el año 2026. Puede ser antes de Semana Santa”, afirmó.

Puerto destacó que tanto el sector obrero como el empresarial han mostrado “madurez de diálogo”, lo que permitiría alcanzar un consenso en el seno de la comisión encargada de revisar y fijar el nuevo ajuste salarial.

Mientras tanto, representantes del sector trabajador han advertido que podrían declararse en asamblea permanente a partir de este miércoles hasta lograr un acuerdo definitivo.

En la mesa tripartita se analizan variables clave como la inflación, el costo de vida y la situación económica del país, factores determinantes para establecer el nuevo salario mínimo que regirá en Honduras durante 2026, mismo que será retroactivo desde el mes de enero.LB