Gobierno presenta el Manual Oficial de Danza Folklórica Hondureña

Tegucigalpa – El gobierno presentó en las últimas horas el Manual Oficial para la Instructora e Instructor de Danza Folklórica Hondureña 2026 durante la celebración del Festival Nacional del Choro y el Vino que se celebra en el municipio de La Esperanza en el departamento de Intibucá.

Este manual es una obra del maestro y folklorista Rafael Manzanares Aguilar, que busca unificar la enseñanza del folklore en las aulas y contribuir a la preservación de la identidad cultural de Honduras.

El manual, elaborado por la Secretaría de las Culturas, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Honduras (SECAPPH), representa un aporte académico y cultural que reúne años de investigación sobre las danzas tradicionales hondureñas, su origen, significado y correcta ejecución, convirtiéndose en una herramienta de referencia para los docentes de educación artística del sistema público.

La publicación responde al compromiso del Gobierno de promover la cultura como parte de la formación integral de las nuevas generaciones y se alinea con la Ley Fundamental de Educación, que reconoce la identidad nacional como un eje transversal en el proceso educativo.

A partir de su implementación, los instructores y docentes contarán con criterios técnicos y metodológicos unificados para la enseñanza de la danza folklórica, favoreciendo la conservación de las expresiones culturales y el respeto por la autenticidad de cada baile tradicional.

Asimismo, el manual servirá como referencia para la preparación y evaluación de los cuadros de danza de los centros educativos públicos que participan en festivales y concursos folklóricos, estableciendo parámetros comunes que contribuyan a preservar el patrimonio cultural del país.

El gobierno adelantó que pronto se hará la reapertura de la Oficina del Folklore Nacional.