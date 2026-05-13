Gobierno prepara reformas y plan de rescate financiero para recuperar la ENEE, afirma ministro de Finanzas

Tegucigalpa- El ministro de Finanzas, Emilio Hércules, informó que el gobierno impulsa un plan integral y una estrategia de recuperación para la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), que incluye reformas legales, reducción de pérdidas, reestructuración administrativa y mecanismos financieros para enfrentar la deuda con generadores y proveedores.

El funcionario explicó que uno de los primeros pasos ha sido la designación de un nuevo gerente general para la estatal eléctrica, separando las funciones que anteriormente concentraba la Secretaría de Energía.

“Hay un plan y una estrategia para la recuperación de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Ya hemos visto que hay un nuevo gerente general y se han tomado muchas decisiones importantes”, expresó.

Hércules detalló que el gobierno trabaja en un paquete de reformas que será enviado al Congreso Nacional y que actualmente se encuentra en etapa de borrador y socialización.

Según indicó, las reformas buscan crear un marco legal que permita a la ENEE operar con mayor eficiencia y fortalecer los mecanismos administrativos y financieros de la empresa.

Asimismo, el titular de Finanzas confirmó que el programa de reducción de pérdidas será eliminado como estructura independiente para que esas funciones pasen directamente a la gerencia de la estatal eléctrica.

“Se está eliminando para proceder a que dentro de la gerencia de la ENEE se puedan manejar estos programas y permitir que la empresa se desarrolle”, señaló.

El titular de Finanzas también reconoció la complicada situación financiera que enfrenta la empresa, especialmente por la mora acumulada con los generadores de energía, la cual supera los ocho meses.

“Se están haciendo pagos, pero ocupamos ver de qué manera podemos pagarlos porque hay un retraso de una mora superior a los ocho meses que hay que reconocer”, manifestó.

En relación con la colocación de bonos, Hércules explicó que se trata de una práctica común utilizada por los países para refinanciar obligaciones presupuestarias y fortalecer la liquidez del Estado.

“No podemos dar muchos detalles, pero se está previendo la colocación para poder refinanciar diferentes temas presupuestarios tanto en la banca nacional como internacional”, indicó.

El ministro agregó que cuando el actual gobierno asumió funciones, la deuda relacionada con la ENEE rondaba los 15 mil millones de lempiras, “sin embargo estamos haciendo un tremendo esfuerzo fiscal para pagarle a la ENEE, dinero que proviene de los subsidios que da el gobierno de la República son más de 5 mil millones de lempiras que se le han estado reconociendo a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y también de los fondos mismos que tiene la empresa para el pago de los proveedores”, concluyó.LB