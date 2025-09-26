Gobierno entrega títulos de propiedad en Las Flores y Lepaera

Lepaera – La presidenta Xiomara Castro y el secretario del Instituto de la Propiedad (IP), Francisco Bocanegra, y autoridades locales, entregaron títulos a familias de los municipios de Las Flores y Lepaera en el departamento de Lempira.

En ambos municipios se entregaron 995 títulos de propiedad, beneficiando de manera directa a igual número de familias que ahora cuentan con certeza legal sobre sus propiedades, lo que les permitirá acceder a crédito, heredar con tranquilidad a sus hijos y fortalecer el desarrollo comunitario.

Algunas de las comunidades favorecidas son: Coalaca, Mongual, Las Delicias, Tepusana, El

Calvario y El Centro, cuyos pobladores celebraron la entrega de los documentos que acreditan que la tierra que han trabajado por generaciones está protegida por el Estado.

De manera paralela, el IP avanza en el proceso de regularización en distintos puntos del país. Próximamente se realizarán nuevas entregas en Becerra, Olancho; Choloma y San Pedro Sula, Cortés; El Porvenir, Francisco Morazán; y Olanchito, Yoro.

A nivel nacional, en lo que va de la actual administración se han entregado 36 mil 146 títulos de propiedad, beneficiando a más de 179 mil hogares. AG