Gobierno pagará unos L. 1,000 millones en prestaciones a círculo de confianza

Tegucigalpa – El diputado Carlos Umaña denunció que la administración de Xiomara Castro se despedirá pagando prestaciones laborales a altos funcionarios y empleados de confianza por unos mil millones de lempiras, amparados en el decreto legislativo 107-2021.

“Esto a mí no me parece ético, que el Estado de Honduras cargue con una situación tan onerosa que podría exceder los mil millones de lempiras, pero lamentablemente este decreto de ley está vigente”, reclamó el parlamentario.

Umaña señaló que no duda que estos funcionarios que ya se van, vayan a cobrar estas enormes cantidades de dinero sin que la población pueda hacer algo.

El expresidente de la Coalición Patriótica, Juan Carlos Rodríguez, recordó que esta acción fue criticada por Libre cuando era oposición y ahora se ve que su promesa de derogar el decreto que permite este pago de prestaciones es otra promesa incumplida más.

“Ahora ven que es un beneficio que ellos van a tener y cuando se mira el beneficio personal, se olvidan las promesas que se han hecho”. VC