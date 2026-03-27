Gobierno pagará su sueldo a 1 mil 200 empleados del PNRP

Tegucigalpa – El secretario privado de la Presidencia, Luis Castro, confirmó este viernes que la Secretaría de Finanzas realizará el pago correspondiente a aproximadamente 1 mil 200 empleados del Programa Nacional de Reducción de Pérdidas (PNRP), quienes han mantenido protestas en diferentes puntos del país.

– Los empleados mantienen tomas en diferentes sectores del país exigiendo su sueldo mensual atrasado.

“Unas dos mil 9 personas de las cuales solo 72 decidieron no firmar su contrato para hacerle efectivo su pago hasta marzo, hoy se pagará enero y febrero, donde solo esos 72 no recibirían su pago. El resto tendría su pago y al volver de Semana Santa tendrían el pago de marzo”, manifestó el funcionario.

Castro añadió que la mayoría de los empleados han actuado con responsabilidad al firmar sus contratos, a pesar de que el gobierno anterior había prometido permanencias que no es posible cumplir.

“Creo que la mayoría de ellos son conscientes, firmaron con tranquilidad su contrato pese a que el gobierno anterior prometió cosas como permanencias que no pueden darse. Muchos lo aceptan con tranquilidad y otros son incitados a realizar tomas que lo único que hace es retrasar el avance del país”, aseveró. IR