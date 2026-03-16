Gobierno pagará salarios a empleados públicos antes de Semana Santa, confirma ministro de Finanzas

Tegucigalpa- El ministro de la Secretaría de Finanzas de Honduras, Emilio Hernández Hércules, informó que el Gobierno tiene previsto pagar el salario de los empleados públicos antes de la próxima Semana Santa, con el fin de que los trabajadores del Estado puedan disfrutar del feriado sin preocupaciones económicas.

El funcionario explicó que actualmente la institución se encuentra enfocada en fortalecer la recaudación tributaria y aduanera, así como en organizar los compromisos financieros del Estado para cumplir con las obligaciones prioritarias.

“Queremos pagarles a todos los empleados públicos antes de Semana Santa para que puedan disfrutar de su semana tranquilos, sin ningún impacto económico”, señaló.

Compromisos financieros del Estado

El titular de Finanzas indicó que, además del pago de salarios, el Gobierno está cumpliendo de manera responsable con el manejo de la deuda pública, con el objetivo de evitar nuevos conflictos o demandas internacionales contra el país.

En ese sentido, recordó que Honduras firmó el retorno al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), lo que calificó como un paso importante para fortalecer la seguridad jurídica en materia de inversiones.

Asimismo, mencionó que actualmente Honduras enfrenta alrededor de 15 demandas internacionales, muchas de las cuales se originaron en los últimos años.

Aumento en la planilla estatal

El ministro también advirtió que la planilla de empleados públicos se incrementó de forma significativa en los últimos cuatro años, lo que ha elevado considerablemente el gasto del Estado.

De acuerdo con sus declaraciones, el costo anual de la planilla aumentó en aproximadamente 33 mil millones de lempiras en ese período, mientras que mensualmente el Gobierno paga cerca de 7 mil millones de lempiras en salarios.

Ante esta situación, señaló que se espera que las medidas de reorganización institucional y la labor de la comisión liquidadora de algunas entidades estatales contribuyan a reducir el tamaño de la planilla y mejorar la sostenibilidad de las finanzas públicas.

El funcionario subrayó que los recursos del Estado son limitados, por lo que el manejo de la caja única del Tesoro debe realizarse con responsabilidad fiscal, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones del Gobierno con los hondureños.LB