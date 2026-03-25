Gobierno otorga toda la Semana Santa de asueto a los burócratas

Tegucigalpa – El gobierno hondureño oficializó hoy que el asueto de Semana Santa será desde el lunes 30 de marzo al viernes 3 de abril para el aparato burócrata.

A través de un comunicado difundido por la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización, se informa que conforme al calendario cívico se conmemora la Semana Santa con especial relevancia, por ser fechas veneradas por la feligresía cristiana.

“Se autoriza a los funcionarios y empleados de la administración pública para que a partir del lunes 30 de abril al viernes 3 de abril del presente año, dispongan del asueto de la semana mayor, en el entendido que los días lunes 30 se traslada el feriado del 14 de abril que se conmemora el Día de Las Américas, los días martes 31 de marzo y miércoles 1 de abril corren a cuenta de las vacaciones correspondientes al año 2026”, reza la nota oficial.

La anterior disposición no aplica a las Instituciones que por su naturaleza brindan asistencia a emergencias o labores de prevención, Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), Comité Nacional de Prevención de Movilizaciones Masivas (Conapremm) y Copeco.

Igualmente, a los que prestan protección y seguridad de la integridad personal y de sus bienes, Cuerpo de Bomberos, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Sistema 911, Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos, Instituto Nacional de Migración, IHTT, Senasa, Administración Aduanera de Honduras, Aeronáutica Civil, IHAH, IHT, FYDUCA, IHADFA.

También, a las instituciones que atienden labores de emergencias en hospitales, SANAA, ENEE, Hondutel y Conaprev. IR