Gobierno otorga feriado el 24, 26 y 31 de diciembre de 2025 y 02 de enero de 2026

Tegucigalpa – La Secretaría de Gobernación y Justicia informó que el Gobierno otorgará feriado los días miércoles 24, viernes 26, miércoles 31 de diciembre de 2025 y viernes 02 de enero de 2026, a todos sus empleados.

Según lo explicado por Gobernación, mediante un comunicado, debido a que el 25 de diciembre y 1 de enero, fechas en que se celebran las temporadas de Navidad y Año Nuevo, respectivamente, caen un día jueves «limita el tiempo para que las personas puedan reunirse y convivir con sus seres queridos».

En ese sentido las labores en las instituciones de Gobierno, se reinician los días lunes 29 de diciembre y lunes 5 de enero, respectivamente, en los horarios establecidos.

El comunicado hace la salvedad que se exceptúan de la indicación de feriado las instituciones que brindan servicios públicos, defensa nacional, seguridad, Copeco, Cuerpo de Bomberos, Salud, emergencias de vital importancia para la población o la economía del país.

Así, la determinación excluye a las instituciones que brindan servicios públicos como las cuadrillas o servicios de emergencias en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), el Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) y la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (HONDUTEL).

Asimismo, excluye a Defensa Nacional, Seguridad, Salud, Administración Aduanera de Honduras, Instituto Nacional de Migración, Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT) y el Instituto Hondureño para la Prevención del Alcoholismo, Drogadicción y Farmacodependencia (IHADFA). IR