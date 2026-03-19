Gobierno no tiene la capacidad para absorber vía subsidio el incremento al combustible: Marlon Lara  

Tegucigalpa- Ante la volatilidad de los precios internacionales del petróleo derivada del conflicto en Medio Oriente, el diputado liberal Marlon Lara manifestó que el Congreso Nacional permanece a la espera de un proyecto de ley por parte del Poder Ejecutivo que establezca medidas urgentes para reducir el consumo de combustibles y energía eléctrica en el país.

Congreso está a la espera de proyecto del Ejecutivo de medidas de ahorro combustibles y energía.

Lara advirtió que las proyecciones son alarmantes si el conflicto bélico se prolonga. «Las expectativas son que, si esta guerra se mantiene más de un mes, el precio del crudo podría llegar incluso a los 200 dólares», señaló.

Al ser Honduras un país importador que depende de divisas, el legislador enfatizó que el Estado no tiene la capacidad financiera para absorber estos incrementos mediante subsidios sin debilitar las finanzas públicas.

El parlamentario sugirió que la nueva normativa debe enfocarse en estimular un cambio de hábitos en la ciudadanía y las empresas, destacando los siguientes puntos:

Transporte eficiente, es decir fomentar el uso compartido de vehículos para empleados que se dirigen a un mismo centro de trabajo.

Reducción en horas pico, implementando incentivos para disminuir la demanda sobre la red de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) durante los horarios de mayor consumo.

Asimismo, implementar campañas mediáticas, iniciando programas de concientización masiva sobre el ahorro de hidrocarburos.

Lara recordó que gran parte de la energía nacional se produce con búnker y diésel, por lo que el alza en estas materias primas presiona inevitablemente la tarifa eléctrica.

El dilema de los impuestos y subsidios

Respecto a la posibilidad de reducir los impuestos a los combustibles, el diputado advirtió que cualquier medida que afecte los ingresos del Estado debe analizarse con cautela, dado el «doble impacto» que podría generar en la economía nacional.

«El Gobierno no tiene la capacidad para absorber vía subsidio el incremento al combustible; por lo tanto, tenemos que tomar otras medidas para estimular el ahorro energético», concluyó Lara.LB