Gobierno no hizo compras necesarias  de energía en mercado centroamericano el año pasado

Tegucigalpa– En la crisis actual de energía se conjugan factores entre el gobierno pasado que no llevó a cabo varias acciones y la actual administración que tampoco hizo las compras de energía a tiempo, manifestó el experto en tema energético Kevin Rodríguez.

El problema es mucho más grande que lo que plantea el gobierno, no solo son temas del gobierno anterior, no se está haciendo mención que el año pasado no se hicieron las compras en el mercado centroamericano y por eso no se garantizó la energía, señaló.

“El gobierno actual específicamente no hizo las compras en el mercado Centroamericano que son 150 a 180 megavatios que son los que están haciendo falta y eso se debió hacer desde el año pasado”, remarcó.

El experto también recordó que se promovió una reforma de la Ley del subsector eléctrico que no permite inversión y se advirtió al gobierno que eso afectaría.

Remarcó que en aunque en este momento las compras en el tema del mercado regional se vuelven más caras porque no solamente Honduras va buscar hay que garantizarlas.

El otro punto de suma importancia que mencionó el técnico es que hay que cuidar el agua de la represa Hidroeléctrica El Cajón, que en este momento el nivel del embalse está en 2.65 metros sobre el nivel del mar y se arrancó el 2023 con 2.81 y si se ven los planes de generación del Centro Nacional de Despacho, ya se está por debajo de las proyecciones.

En ese punto advirtió que si el Cajón se sigue utilizando a máxima capacidad y no llueve este año “no vamos a tener Cajón para hacer frente al 2024 y eso sí va a ser muy severo no contar con la principal planta a nivel nacional”, y ya todos los países de Centroamérica están cuidando el agua de sus embalses.

Asimismo, recomendó aprovechar las demás tecnologías como la solar incluso las térmicas que están en una capacidad del 100 % en este momento. LB