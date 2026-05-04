Gobierno no descarta plantas diésel para evitar apagones en Honduras

Tegucigalpa – El secretario de Energía, Eduardo Oviedo, advirtió que el sistema eléctrico nacional enfrenta una fuerte presión debido a las condiciones climáticas, lo que ha obligado a implementar medidas inmediatas y estructurales para evitar un colapso en el suministro.

– En horas pico ya se están realizando descargas del sistema en horas pico, lo que implica cortes de circuitos, dijo el ministro.

El funcionario explicó que, en zonas como Choluteca, se negocia la incorporación de generación adicional mediante una planta de las azucareras Celsur, que aportaría unos 15 megavatios.

Sin embargo, reconoció que en distintas regiones del país ya se están realizando descargas del sistema en horas pico, lo que implica cortes de circuitos para preservar los niveles de agua en los embalses.

“Siempre existe la posibilidad de apagones. Es crítico conservar el agua, porque quedarnos sin las hidroeléctricas sería fatal”, subrayó Oviedo. Detalló que durante el día el país cuenta con generación solar, pero en la noche depende principalmente de plantas térmicas y de la energía hidroeléctrica.

En cuanto a las zonas más afectadas, indicó que el Valle de Sula mantiene estabilidad gracias a la instalación de transformadores el año pasado, pero en regiones de occidente persisten problemas de bajo voltaje debido a la extensión de los circuitos.

El titular de Energía también señaló que la capacidad instalada de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), en la noche no cuenta con energía solar porque no tienen baterías y hasta ahora se están instalando dos, por ello ahora a todos los proyectos solares se les está solicitando que deben tener baterías ser híbridos para fortalecer el sistema incluso en horas de la noche.

Sobre el uso de plantas a base de diésel, Oviedo no descartó su implementación, aunque advirtió que implicaría mayores costos que podrían trasladarse a la tarifa eléctrica.

Al ser consultado por un medio radial sobre posibilidad de uso de plantas diésel dijo “definitivamente estamos con ese problema por eso tenemos que cuidar nuestra reserva hidroeléctrica en el día ya que no podemos disponer de solar en la noche”.

Finalmente, hizo un llamado a la población a hacer un uso racional de la energía, especialmente durante las horas de mayor demanda, como medida clave para evitar interrupciones más severas en el servicio.LB