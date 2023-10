Gobierno no debe rechazar observaciones de Cámara Baja, sino buscar soluciones: Julieta Castellanos

Tegucigalpa- En relación a lo planteado por la Cámara de Representantes de Estados Unidos en referencia a varios temas que afectan en Honduras, la socióloga Julieta Castellanos, dijo que el Gobierno no debería de rechazar las observaciones de la Cámara Baja sino encontrar soluciones a la compleja problemática del país.

La también exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), expuso que todos los temas que plantearon los congresistas de EEUU, no son nuevos y ya se han planteado a lo interno del país, por sectores nacionales, pero estos han sido atacados, insultados y hasta amenazados.

Sin embargo, Castellanos manifestó que llama la atención que mencionaron los nombres de la gobernadora de Choluteca y del comisionado del transporte como responsable de abusar en el cobro del valor del pasaje de transporte en caso de migrantes.

La analista consideró que no es como han defendido los funcionarios oficialistas, porque no es un tema de autodeterminación, ni un irrespeto los señalamientos de la Cámara de Representantes ha hecho sobre la instalación de un gobierno socialista en Honduras y en torno a que el liderazgo en el país lo ha tomado Manuel Zelaya Rosales y no Xiomara Castro.

También se debe tomar en cuenta que no son solo congresistas de un lado han planteado, sino que Demócratas y Republicanos han planteado su preocupación coincidiendo en varios temas, para el caso migración, feminicidios, derechos humanos, la CICIH y preocupación por un gobierno socialista que tiene relaciones con China y Venezuela.

Estos temas que ya han sido planteados no han tenido el peso a nivel nacional, pero es diferente cuando estos mismos temas se plantean en el subcomité de asunto del hemisferio occidental en Estados Unidos “donde ya debe convertirse en una preocupación de Estado y sobre todo cuando no solamente es la congresista Salazar, que es republicana, sino que también demócratas han coincidido en los mismos temas que son preocupación”.

“Así que el Gobierno debería de dejar de rechazar de forma virulenta estos señalamientos que son de casos reales y que su gabinete se ponga a trabajar no solamente para lograr más ayuda sino para resolver los problemas del país” puntualizó. LB