Gobierno no aclara incremento de 200 millones de dólares en bonos soberanos: Roberto Lagos

Tegucigalpa- El economista Roberto Lagos cuestionó a través de sus redes sociales al gobierno ya que no hay comunicación para aclarar el incremento de 200 millones de dólares en Bono Soberano 2034.

Todavía no hay una comunicación clara por parte del Gobierno sobre el incremento en US$200 millones del Bono Soberano 2034, posteó Lagos en su cuenta de X.

Agregó que ahora el nuevo monto del Bono 2034 es 900 millones de dólares con una tasa de 8.625%,

En ese sentido, señaló que para poner en contexto el país pagará aproximadamente 77 millones de dólares por año en concepto de intereses hasta el 2034.

Para cerrar su posteo, recordó una postura de 2020 del diputado Hugo Noé Pino.

Por cierto esto decía el economista de la inconsistencia en el 2020.

Todavía no hay una comunicación clara por parte del Gobierno sobre el incremento en US$200 millones del Bono Soberano 2034.



Ahora el nuevo monto del Bono 2034 es US$900 millones con una tasa de 8.625% – para poner en contexto el país pagará aproximadamente US$ 77 millones por… pic.twitter.com/MAGB510hQj — Roberto Lagos (@roberto_lagos_m) October 22, 2025

IR