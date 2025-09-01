Gobierno negocia fecha de cuarta revisión del FMI, indica ministro de Sefin

Tegucigalpa – El ministro de la Secretaría de Finanzas (Sefin), Christian Duarte dijo este lunes que están discutiendo la próxima revisión con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y que la fecha de la misma está siendo negociada.

“Es importante decir que hemos cumplido todas las metas cuantitativas del programa con el Fondo Monetario y que tienen que ver con déficit fiscal, endeudamiento público, inversión pública, gasto corriente, el programa de la ENEE (Empresa Nacional de Energía Eléctrica), el tema de las reservas internacionales”, detalló el funcionario.

(Leer) Finanzas en rojo de la ENEE y promesas incumplidas de reducción de pérdidas encontrará FMI en su cuarta revisión

Duarte defendió que Honduras ha tenido un desempeño destacable en la región, por lo que esperan que la revisión del FMI se realice sin ningún inconveniente.

El ministro no confirmó si esta cuarta revisión de los acuerdos en el marco del Servicio Ampliado del FMI (SAF) y el Servicio de Crédito Ampliado (SCA) para Honduras, firmado en 2023 y que establece un total de aproximadamente 830 millones de dólares, se realizará antes de las elecciones generales del 30 de noviembre. “Estamos negociando todavía y la daremos a conocer en su momento”, dijo.

Referente al proyecto de presupuesto general para el ejercicio fiscal 2026, Duarte indicó que esperan ponerlo a discusión del Gabinete de Gobierno la próxima semana y “enviarlo a más tardar el 15 de septiembre”, al Congreso Nacional para su discusión y aprobación. VC