Gobierno negocia aumento paulatino del peaje en la CA-5 y revisa subsidio pendiente por más de $10 millones

Tegucigalpa – El secretario de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), Aníbal Ehrler, informó que el Gobierno mantiene negociaciones con la concesionaria de la carretera CA-5 COVI, para definir un ajuste gradual en la tarifa del peaje, así como para abordar el subsidio pendiente correspondiente a 2025, que supera los 10 millones de dólares.

Ehrler explicó que el contrato de concesión, suscrito en 2015, establece una revisión automática de la tarifa cada 15 de enero, conforme a una fórmula previamente acordada. Sin embargo, en 2020, debido a la pandemia del COVID-19, se alcanzó un acuerdo para subsidiar el incremento durante un año.

Posteriormente, en 2021 y 2022 continuaron las negociaciones para mantener el subsidio, aunque el aumento no dejó de aplicarse. “Lo que pasó es que el Gobierno lo subsidió; es decir, lo pagamos todos los hondureños a través de los impuestos”, detalló el funcionario.

Actualmente, según la fórmula contractual, la tarifa debería situarse en 29 lempiras y, de mantenerse la proyección, para 2026 alcanzaría los 31 lempiras. No obstante, el titular de la SIT señaló que se ha abierto un proceso de diálogo con la concesionaria para discutir cómo cumplir con el subsidio pendiente de 2025 y establecer un esquema de incremento paulatino para los próximos cuatro años.

“Nada es gratis; lo paga otra persona. La tarifa que no pagamos los usuarios la paga el Estado, es decir, todos los hondureños”, expresó Ehrler, al subrayar que no se puede ser irresponsables y continuar subsidiando a los aproximadamente 13 mil vehículos que transitan diariamente por la CA-5 con recursos provenientes de toda la población.

El funcionario aclaró que los ajustes tarifarios no han sido eliminados. “Tampoco significa que hemos detenido el incremento de la tarifa. Los ajustes siguen, la tarifa siempre se va a ajustar. Aquí lo que está en discusión es quién lo paga”, afirmó.

Finalmente, destacó la disposición de la empresa concesionaria para sentarse a la mesa de diálogo y revisar todos los escenarios posibles. Mientras se desarrollen las negociaciones, no se aplicará ningún nuevo incremento en la tarifa del peaje. LB