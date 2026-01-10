Gobierno materializa “auto golpe” al sancionar decreto que ordena escrutinio electoral

Tegucigalpa – El gobierno de la presidenta Xiomara Castro, a 17 días de entregar el poder, materializó “un auto golpe” al sancionar un decreto legislativo que ordena un escrutinio electoral y que se aprobó sin quorum al margen de la legalidad por el ala oficialista que encabeza el encargado del Congreso, Luis Redondo.

– Actores políticos piden al Fiscal General que deduzca las responsabilidades por este acto que pone en precario la alternabilidad del poder en Honduras.

Apenas pasaron 24 horas de su cuestionada aprobación, por un grupo de diputados oficialistas en el Congreso Nacional, en una sesión sin quorum, y el decreto que ordena escrutinio electoral fue sancionado por la presidenta Xiomara Castro y publicado en el Diario Oficial La Gaceta la noche del viernes (09.01.26).

[LEER] Sancionado y publicado en La Gaceta decreto que ordena escrutinio electoral

En el decreto, además se abrogaron el derecho de hacer la declaratoria final del proceso electoral, la mayoría de los diputados de Libertad y Refundación (Libre), piden que el Ministerio Público realice una acción penal contra las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall y Cossette López.

Esa sesión, del pasado jueves, contó mayoritariamente con los integrantes propietarios y suplentes de Libre, así como la diputada suplente liberal Mireya Guillén y los diputados del Partido Salvador de Honduras (PSH), Osman Chávez y Tomás Ramírez.

Tomás Zambrano, jefe de la bancada del PN.

“Auto golpe” del gobierno

El jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, denunció hoy un autogolpe del gobierno de Xiomara Castro.

Nuevamente se configura un delito de traición a la patria, impulsado desde el Congreso Nacional por Luis Redondo, con la responsabilidad directa de la presidenta Xiomara Castro, al sancionar y mandar a publicar un acto ilegal, sin atribuciones constitucionales, indicó el parlamentario.

Pretender manipular el proceso electoral, trasladar material electoral al Congreso Nacional y alterar la voluntad popular es un abuso de poder y un uso indebido del aparato del Estado por parte de Libre, recriminó.

A menos de 17 días, buscan consumar un atentado contra la democracia, agregó Zambrano y subrayó que ninguna institución puede acatar órdenes ilegales.

Las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el Ministerio Público deben actuar conforme a la Constitución de la República, zanjó.

Marlon Lara, diputada del PL.

Redondo cometió delito de traición a la patria

El diputado liberal Marlon Lara consideró que la acción del Congreso Nacional presidido por Luis Redondo de aprobar un decreto de escrutinio electoral constituye un delito de traición a la patria.

Comentó que los diputados que participaron en esta sesión cometieron delito de traición a la patria, y que este hecho no tiene prescripción.

“Constituye un delito de traición a la patria, y esos delitos no prescriben, si las autoridades no proceden en este momento, en el futuro cercano esos delitos van a tener que ser juzgados por las diferentes autoridades”, declaró este sábado.

Lara señaló que Redondo y el Partido Libertad y Refundación (Libre) están desesperados por realizar una sesión que carece de legalidad, y sin dejar ingresar al hemiciclo a 74 diputados opositores.

Alertó que Libre quiere crear confusión en el pueblo hondureño, quedarse en el poder a pesar del rechazo, y la oposición tiene que velar por la democracia y la transición en el poder.

El diputado llamó a las Fuerzas Armadas que debe garantizar la alternabilidad en el poder.

El abogado y exjuez Félix Avila.

Acto desesperado de quedarse en el poder

De acuerdo al abogado penalista Félix Ávila, la última sesión extraordinaria convocada por Luis Redondo carece de toda legalidad.

Públicamente se observó la falta de comparecencia de parlamentarios a dicha sesión, expresó.

“Es un acto absolutamente ilegal porque el Congreso Nacional carece de legitimidad constitucional para actuar en materia electoral”, dijo el letrado.

Consideró que las acciones de legislar y de aprobar un decreto y publicarlo en el diario oficial La Gaceta no es más que un acto desesperado para aferrarse al poder.

No obstante, para Ávila carece de toda legalidad. Subrayó que es muy peligroso la publicación en el diario oficial ya que envía un mensaje de legitimidad a un pequeño grupo de gobierno que todavía se aferra a quedarse en el poder.

Maribel Espinoza, diputada del PL.

Ejecutivo y Legislativo han cometido delito

La diputada Maribel Espinoza consideró que la publicación en el diario oficial La Gaceta el decreto que ordena el escrutinio electoral es la evidencia de la comisión de delito del Poder Ejecutivo y Legislativo.

“Es un desafío… han cometido delito en el Ejecutivo como en el Legislativo”, dijo este sábado.

Aunque resaltó el posicionamiento de las Fuerzas Armadas de que serán garantes de la alternancia en el ejercicio de la presidencia como reconocer la declaratoria del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Añadió que la institución castrense resguardará el material electoral y no se lo entregará a nadie.

Espinoza indicó que las posturas de la presidenta Xiomara Castro y Luis Redondo no impedirán el cambio de administración y la toma de posesión.

“Haga lo que haga Luis Redondo y Xiomara Castro, la toma de posesión de diputados, alcaldes y el próximo presidente está garantizado por las Fuerzas Armadas”, aseveró.

Afirmó que el Partido Libertad y Refundación (Libre) quiere quedarse en el poder por cualquier forma.

La diputada pidió al Ministerio Público que investigue a la mandataria y Redondo, pero que si no hace, el Fiscal General, Johel Zelaya, tendrá que rendir cuentas en el próximo mandata. PD